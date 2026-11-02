ใครจะไปอดใจไหว! ‘ครัวสาว’ หนังที่เปลี่ยนอาหารให้เป็นอาวุธการแก้แค้น
การกลับมาโคจรมาเจอกันของ เป็นเอก รัตนเรือง และ Christopher Doyle (คริสโตเฟอร์ ดอยล์) ผู้กำกับภาพ ทำให้หนังเรื่อง ‘ครัวสาว’ หรือ Morte Cucina มีมู้ดที่ชัดจัดเต็มมาก ไม่ว่าจะเป็นฉากในครัว ร้านอาหาร หรือแม้แต่บนถนน
ความพีคคืออาหารแต่ละจานในเรื่องไม่ได้มีไว้แค่ให้ดูสวยน่ากิน แต่ถูกใช้เล่าความรู้สึกของตัวละคร ซึ่งความสวยงามเหล่านี้มักจะมาพร้อมกับความรู้สึกอึดอัด เหมือนมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นตลอดเวลา
หนังเรื่องนี้ไม่ได้เล่าแค่ว่าการแก้แค้นจะสำเร็จไหม แต่ชวนให้เราคิดว่าถ้าจมอยู่กับบาดแผลนานเกินไป การแก้แค้นจะช่วยให้หายเจ็บ หรือจะทำให้เราเปลี่ยนไปจนไม่สามารถกลับไปเป็นคนเดิมได้กันแน่ สรุปคือไม่ใช่แค่หนังอาหาร แต่เป็นเรื่องของความไว้ใจและอำนาจระหว่างคนสองคน
เตือนไว้เลยว่าควรกินให้อิ่มก่อนดู เพราะนอกจากจะหิวจนท้องร้องแล้ว หนังเรื่องนี้อาจทำให้คุณมองอาหารที่คนอื่นทำให้กินไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป