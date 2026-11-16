ย้อนตำนาน 20 ปี BIGBANG ตัวพ่อผู้รันวงการ K-Pop จากจุดเริ่มต้นสู่ระดับโลก
ปี 2026 คือวาระครบรอบ 20 ปีการเดบิวต์ของ BIGBANG ซึ่งพวกเขาก็เพิ่งกลับมาเจอกับแฟนเพลงชาวไทยในคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เส้นทางตลอดสองทศวรรษนี้เต็มไปด้วยช่วงวัยที่หลากหลาย ตั้งแต่ความฝันในวัยเยาว์ ความสำเร็จที่รุ่งโรจน์ ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงและบททดสอบที่ยากลำบาก ซึ่งทั้งหมดกลายเป็นความทรงจำที่สร้างร่วมกับแฟนเพลง
จุดเริ่มต้นของ 'ตัวพ่อ' และการรวมตัวที่ YG
ถ้าพูดถึงสมาชิก 5 คนในช่วงเริ่มต้น ควอนจียง หรือ G-Dragon คือคนที่มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงมากที่สุด เพราะเคยออกรายการทีวีเด็กและเป็นสมาชิกกลุ่ม Little Roo'ra ก่อนจะยุติกิจกรรมตอนอายุ 8 ขวบ ต่อมาเขาคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งเต้นจนเข้าตา อีซูมาน ผู้ก่อตั้ง SM Entertainment ซึ่งดึงไปเป็นเด็กฝึกในสังกัด ผ่านไป 5 ปีจียงเลือกเดินออกมาเพราะไม่แน่ใจในอนาคต จนเริ่มเขียนเพลงและเนื้อแรปเอง
โอกาสครั้งสำคัญมาถึงเมื่อเพลง 'My Age Is 13' ในอัลบั้ม '2001 Korea' ไปเข้าตา YG Entertainment ทำให้เขาได้เข้ามาเป็นเด็กฝึก และได้พบกับ ทงยองแบ หรือ แทยัง ที่เข้ามาออดิชันโปรเจกต์กับ จินูชอน และขอหยางฮยองซอก ประธานค่าย YG เป็นเด็กฝึกต่อด้วยประโยคที่ว่า “ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของ YG”
จียงและแทยังร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน 5 ปี ทั้งฝึกและเป็นนักเต้นแบ็กอัปให้รุ่นพี่ เพื่อเตรียมเดบิวต์ในโปรเจกต์ดูโอ GDYB แต่ทาง YG เปลี่ยนแผนอยากสร้างวงฮิปฮอปที่มีสมาชิกหลายคนแทน จึงมีการรับสมาชิกเพิ่ม ได้แก่ ฮยอนซึง ที่เข้ามาเป็นเด็กฝึกเพราะชอบรุ่นพี่ในค่าย, ชเวซึงฮยอน หรือ T.O.P แรปเปอร์จากคลับฮิปฮอปใต้ดินที่ส่งเดโมจนประธานค่ายถูกใจ, แดซอง ที่รักการร้องเพลงแม้จะเคยผิดหวังจากการออดิชันหลายครั้ง และ ซึงรี ที่เคยผิดหวังจากเรียลลิตี้ออดิชันแต่หยางฮยองซอกรับเข้ามาเป็นเด็กฝึก
จากรายการเรียลลิตี้สู่การระเบิดพลังบนเวที
YG ใช้กลยุทธ์การตลาดส่งเด็กฝึก 6 คนลงรายการ 'Real Docu BIGBANG' ทางช่อง MTV Korea ในปี 2006 แต่เมื่อรายการจบลง จางฮยอนซึงถูกคัดออกด้วยเหตุผลเรื่องการแบ่งบทบาทภายในวงที่ไม่สอดคล้องกับสมาชิกคนอื่น แม้ความสามารถด้านการร้องและเต้นจะเพียงพอ ซึ่งต่อมาในปี 2009 เขาได้เดบิวต์กับวง BEAST
BIGBANG เดินหน้าต่อด้วยสมาชิก 5 คน โดยปรากฏตัวครั้งแรกในคอนเสิร์ตครบรอบ 10 ปีของ YG Family วันที่ 19 สิงหาคม 2006 และเดบิวต์อย่างเป็นทางการวันที่ 29 สิงหาคม 2006 ด้วยเพลง 'We Belong Together' โดยชื่อวงมีความหมายตรงตัวว่า 'การระเบิดครั้งใหญ่' ตามทฤษฎีกำเนิดเอกภพ ซึ่ง YG นิยามว่าเป็นการระเบิดที่กำเนิดจักรวาล เพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนผ่านดนตรีและการแสดง
เส้นทางความสำเร็จและการก้าวสู่ระดับโลก
ปีแรกของวงเริ่มต้นได้อย่างสวยงาม ซิงเกิลอัลบั้ม 'BIGBANG First Single' ที่สมาชิกช่วยกันทำมียอดขายกว่า 40,000 ชุด ตามด้วยชุดที่ 2 'BIGBANG Is V.I.P' ในเดือนกันยายน 2006 ที่มีเพลงฮิต 'La La La' ยอดขาย 32,000 ชุด จนได้เป็น Rookie of the Month ประจำเดือนตุลาคม ก่อนจะปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรก 'BIGBANG Vol.1' นำโดยเพลง 'Dirty Cash' ที่เสียดสีสังคม มียอดขายประมาณ 48,000 ชุด
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2007 เมื่อมินิอัลบั้มชุดที่ 1 'Always' ปล่อยเพลง 'Lies' ที่ครองอันดับ 1 บน Melon Chart นาน 6 สัปดาห์ และอันดับ 1 บน Soompi Weekly Chart 7 สัปดาห์ ต่อด้วยมินิอัลบั้ม HOT ISSUE ที่มีเพลง 'Last Farewell' ซึ่งครองอันดับ 1 บนชาร์ต JukeOn และ Melon ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ พร้อมยอดจองอัลบั้มสูงถึง 60,000 ชุด จนทำให้พวกเขาเป็น 'ศิลปินยอดนิยมแห่งปี 2007' จากการโหวตของสมาชิก JukeOn
ปี 2008 ความฮอตพุ่งทะยานด้วยเพลง 'Haru Haru' จากอัลบั้ม Stand Up ที่มียอดขาย 154,900 ชุด และกวาดอันดับ 1 จากรายการ KBS Music Bank, SBS Inkigayo และ Mnet M Countdown นอกจากนี้ยังขยายตลาดสู่ญี่ปุ่นด้วยอัลบั้ม 'FOR THE WORLD' และ 'REMEMBER' จนได้รับรางวัล Artist of the Year และ Best Male Group จาก Mnet KM Music Festival 2008 รวมถึงรางวัล Popular Music Award จากงาน 9th Korean National Assembly Awards
ปี 2009-2011 BIGBANG สร้างฐานแฟนในญี่ปุ่นอย่างแข็งแกร่ง คว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่จาก 51st Japan Record Awards ในปี 2009 และ Best Song Award จากเพลง 'Tell Me Goodbye' ในปี 2010 พร้อมทัวร์ ELECTRIC LOVE TOUR 2010 ที่บัตรขายหมดทุกรอบรวม 60,000 คน และ Love & Hope Tour 2011 ที่มีผู้ชม 100,000 คน รวมถึงได้รับรางวัล Worldwide Act จาก MTV EMA 2011
ความสำเร็จพุ่งถึงขีดสุดในปี 2012 เมื่อปล่อยมินิอัลบั้ม 'ALIVE' ที่มีเพลงฮิตระดับโลกอย่าง 'Fantastic Baby' และ 'Bad Boy' พร้อมเปิด ALIVE TOUR ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม
ใครจะไปคิดว่าจากเด็กฝึกที่เกือบจะเดบิวต์เป็นดูโอ จะกลายเป็นตำนานที่เขย่าวงการเพลงโลกได้ขนาดนี้