ออร่าพุ่ง! ย้อนดูภาพ อิงฟ้า วราหะ สมัยมัธยมปลาย สวยจนสะกดทั้งโรงเรียน
โลกออนไลน์กำลังฮือฮากับภาพย้อนวัยของ อิงฟ้า วราหะ ในชุดนักเรียนมัธยมปลายที่กลับมาเป็นไวรัลอีกครั้ง บอกเลยว่าออร่าความสวยและความน่ารักพุ่งกระฉูดมาก รอยยิ้มคือละลายใจสุดๆ ถึงขั้นที่ว่าสมัยนั้นสวยโดดเด่นจนสะกดทุกสายตาทั้งโรงเรียนเลยทีเดียว
กว่าจะมาเป็นนักแสดงที่หลายคนรู้จักในตอนนี้ อิงฟ้าเคยผ่านจุดเริ่มต้นจากการประกวดร้องเพลงในรายการ The Voice Thailand ซีซั่น 7 และก้าวเข้าสู่เส้นทางนางงามจนคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ คนที่ 10 จากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 มาได้สำเร็จ ส่วนใครที่ยังไม่เคยดูการแสดงของเธอ แนะนำให้ไปดูในหนังเรื่อง วิมานหนาม กับบทบาท โหม๋ ได้เลย
ยอมรับมาเถอะว่าต่อให้เป็นชุดนักเรียนธรรมดา แต่ถ้าเป็นอิงฟ้าก็ทำให้ดูแพงได้ขนาดนี้เลยเหรอ!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก