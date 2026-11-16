เหมียว สวรส ไลฟ์แฉ บุ๋ม ปนัดดา ไม่เห็นแผลสักนิด ซัดเพ้อเจ้อไร้สาระ
งานนี้มีสะเทือนวงการนางงาม เมื่อจู่ๆ ชาวเน็ตขุดคลิป บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ที่เคยเล่าว่าโดนกลั่นแกล้งเอาตะปูมาวางในรองเท้าสมัยประกวดนางสาวไทย จนกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้ง
ล่าสุด เหมียว สวรส รองอันดับ 1 นางสาวไทยปี 2000 ออกมาไลฟ์สดชี้แจงเรื่องนี้ หลังจากมีคนทักข้อความมาถามเยอะมาก โดยเหมียวบอกเลยว่าสิ่งที่เห็นประจักษ์ด้วยตาตัวเองคือ ไม่เคยเห็นบาดแผล รอยแดง หรือแม้แต่หยดเลือดใดๆ ทั้งสิ้น
ความพีคคือในวันเกิดเหตุ พยาบาลประจำกองประกวดก็เข้ามาเตรียมทำแผลให้ แต่สุดท้ายพยาบาลถึงกับงุนงงเพราะหาแผลไม่เจอว่าอยู่ตรงไหน จนจบที่การเอาพลาสเตอร์ยาเพียงแผ่นเดียวมาแปะไว้ให้เท่านั้น
เหมียว สวรส ยังทิ้งท้ายแบบฟาดๆ ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกที่บานปลายมาไกลมาก ที่ผ่านมาไม่มีใครคิดจะแย้งเพราะเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวกับใคร ใครอยากพูดอะไรก็พูดไป พร้อมระบุว่าเรื่องนี้เข้าข่ายเพ้อเจ้อไร้สาระไปเลย