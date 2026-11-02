มัดรวมลูกทีม The Voice Thailand 2026 ใครอยู่ทีมไหนเช็กเลย!
The Voice Thailand เป็นรายการเรียลลิตี้ค้นหานักร้องที่เน้นเรื่องเสียงจริงตัวจริง โดยในซีซัน 2026 นี้ได้ 4 โค้ชอย่าง ก้อง สหรัถ สังคปรีชา, เจนนิเฟอร์ คิ้ม, โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน และ จ๋าย อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี มาเปิดศึกชิงตัวผู้เข้าแข่งขันที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์และพลังเสียง ซึ่งเริ่มเปิดฉากความเดือดกันไปตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2026
ทีมโค้ชก้อง สหรัถ
ทีมโค้ชก้องเริ่มต้น EP.1 ด้วย เจมส์ อัจฉริยะ หนุ่มที่มีความฝันอยากลองขึ้นเวทีร้องเพลงสักครั้งในชีวิตกับเพลง ละครรักแท้ ตามมาด้วย ภูมิ สมบูรณ์ ทองยานภูมิ นักร้องที่พกเรื่องราวชีวิตมาเต็มเปี่ยมเพื่ออยากเป็นที่รู้จักและดูแลตากับยายในเพลง ขุนเขายะเยือก
พอเข้า EP.2 ก็ได้ เดย์ รณัสต์ โทณผลิน มือกีตาร์สายเก๋าที่ขอเปลี่ยนบทบาทจากคนเล่นมาเป็นคนร้องในเพลงสู้ และ เบนซ์ ปัณณิกา บุญศิริฐากร สาวสวยดีกรี Miss World Thailand และอดีต The Voice Kids ที่กลับมาสานฝันการร้องเพลงให้สำเร็จ
ส่วน EP.3 จัดเต็มสามสไตล์ ทั้ง ฟาตู ฟาตูมาตา เนเบ้ สาวลูกครึ่งไทย-กินี ที่มาปล่อยของในเพลง เพียงแค่ถามเธอดู, เพิร์ธ โอมภัทร์ ขาวสำอาง ครูสอนร้องเพลงสายโอเปร่าที่โชว์พลังเสียงในเพลง Perfect และ ไอซ์ พิทยารัตน์ เสนสอน หมอทำขวัญนาคที่โตมากับลิเกและเพลงแหล่ มาถ่ายทอดอารมณ์ในเพลง คือเธอใช่ไหม ปิดท้ายด้วย ข้าว สุษิร เครือแสง นักร้องหนุ่มจากภูเก็ตที่มีเนื้อเสียงเป็นเอกลักษณ์ในเพลง สนิทใจ
และใน EP.4 โค้ชก้องได้ มะปิง ศุภวรวีร์ ฉัตรพีรยศ สาวนครปฐมที่ร้องลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็ก มาโชว์เสียงเอื้อนสุดไพเราะในเพลง โอ้ใจเอ๋ย
ทีมโค้ชคิ้ม
โค้ชคิ้มเปิดตัว EP.1 ด้วย นัทบุญ บุญญาดา ตันตระกูล ที่นำเพลง “ฝนตกไหม” มาใส่ความเป็นตัวเอง จนได้ 4 Chair และ เจี๊ยบ ธัญวัตน์ สังฆะนะวิ สาวนครพนมสายประกวดที่มาสร้างความจดจำในเพลง ซ่อนกลิ่น
ต่อด้วย EP.2 ที่ได้ มีอา นิภาพร คลทัศน์ ผู้ได้ 4 Chair อีกคน โดยพกความมั่นใจมาเต็มร้อยกับเพลง When We Were Young ส่วน EP.3 เป็นคิวของ โอเลี้ยง สยามพล สิงห์ชู อดีต The Voice Kids ที่กลับมาโชว์เสียงทรงพลังในเพลง น้ำตาคาเบ้า และ มะปราง ณภัทร เรืองไวทย สาวที่ใช้เวลาหลายปีค้นหาเสียงที่ใช่ของตัวเองในเพลง แอบหวัง
ปิดท้ายใน EP.4 ด้วย แปม จันท์จุฑา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา สาวสายกฎหมายที่ขอทำสิ่งที่รักผ่านเพลง Lately, นลิน นลินพร โควสุรัตน์ ผู้ช่วยทนายสาวที่กลับมาทำสิ่งที่รักในเพลงนิโคติน และ ฟิล์ม อนันตญา นุโยค คุณครูที่ใช้เสียงเพลงดูแลครอบครัวในเพลง มีชีวิตเพื่อคนอื่น
ทีมโค้ชโอ๊ต ปราโมทย์
ทางด้านโค้ชโอ๊ตเริ่ม EP.1 ด้วย มิกกี้ บุญญิษา คงดี อดีต The Voice Kids ที่กลับมาพร้อมความร็อกและได้ 4 Chair ในเพลง เกินห้ามใจ ตามด้วย โอเปิ้ล ชนกานต์ ราชธิเสน คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สู้เพื่อฝันในเพลง Chandelier ซึ่งได้ 4 Chair เช่นกัน นอกจากนี้ยังมี เก้ง เขมวัฒน์ เริงธรรม อดีตนักร้องนำวง Cressendo ที่ก้าวผ่านความกลัวในเพลง เหนื่อยใจ และ เอื้องฟ้า กรณ์สิรภา ทิพย์อุ่น อดีตศิลปินสาวเสียงใสที่มาแบบขี้เล่นในเพลง เจ็บตรงนี้กดให้น้องแหน่
EP.3 ได้ กุ๊กกู๋ อรสุรางค์ อุดจัง ทหารสาวการบินที่มาปลุกความมันส์ในเพลง เชพบ๊ะ และ EP.4 จัดเต็มสามคน ทั้ง มีมี่ พิชชาภา ชนาพรรณ สาวรักมิวสิคัลที่ได้ 4 Chair ในเพลง แค้น, แอน บญจวรรณ เรืองเนตร เอ็มซีสาวอดีต The Voice Kids ในเพลง พี่ จ. หลายใจ และ เต๊นท์ พัชริดา วงษ์แพทย์ อดีตนักร้องสาวที่กลับมาโชว์เสียงว้ากในเพลง เสียใจแต่ไม่แคร์
ทีมโค้ชจ๋าย
โค้ชจ๋ายเริ่มต้น EP.1 ด้วย อุ้ม อธินันท์ ต้นวงศ์ นักธุรกิจโรงแรมที่มาโชว์ความมันส์ในเพลง หลอน, คู่หูนักร้องอิสระ แบงค์ สมยศ เสวกจันทร์ และ แมน อำนาจ ห้วยห้องแมน (จากศิลปิน MUENGMAN) ที่มาถ่ายทอดเพลง สัตว์สังคม โดยทั้งคู่เป็นเพื่อนกับ เล็ก รัชเมศฐ์ จากซีซัน 7 และปิดท้ายด้วย เนตร คเณศ สถิตย์สถาพร นักร้องอิสระในเพลง Live&Learn
EP.2 ได้ แบล็ค ทิฆัมพร นามแดง ศิลปินอิสระจากเชียงใหม่ในเพลง เพดาน และ บอม ภูวดล แฟงสุวรรณ หนุ่มเท่ที่มาตามคำบอกของคุณพ่อในเพลง ราตรีสวัสดิ์
ส่วน EP.3 มี นิก นิชาพิชญ พละบุรี ครูสอนร้องเพลงจากแพร่ในเพลง ความเลือนลาง และ ดอลล่าร์ นพดล เรืองวิจิตร หนุ่มเซอร์สายร็อกในเพลง เกิดเป็นผู้ชาย
สุดท้ายใน EP.4 คือ อ๋า ธเนศ โอทารัมย์ หัวหน้าช่างก่อสร้างทางรถไฟในเพลง ขวัญใจ และ มีนา พูนสี เฮอหว่างตั่ว นักศึกษาเภสัชศาสตร์จาก สปป.ลาว ที่ข้ามประเทศมาทำฝันในเพลง คืนจันทร์
บอกเลยว่าแต่ละทีมคือคุณภาพเน้นๆ เห็นรายชื่อแล้วอยากรู้เลยว่ารอบต่อไปใครจะโดนคัดออก หรือใครจะกลายเป็นม้ามืดคว้าแชมป์ไปครอง งานนี้ต้องรอลุ้นกันยาวๆ ว่าโค้ชคนไหนจะปั้นลูกทีมได้ปังที่สุด!