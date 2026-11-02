ใหม่ ดาวิกา คัมแบ็กความหลอนในบท คุณยายวรนาฏ เวอร์ชั่นแฟชั่นไอคอน!
เตรียมพบกับความหลอนที่มาพร้อมกับความปังใน ‘คุณยายวรนาฏ’ (INHERIT) ภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์จากการร่วมมือกันของ GDH และ TOFU FILMS ที่หยิบเอาบทประพันธ์ระดับตำนานอย่าง “ทายาทอสูร” มาปัดฝุ่นและตีความใหม่ให้รสชาติล้ำกว่าเดิม โดยครั้งนี้ได้นางเอกตัวท็อปอย่าง ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ มารับบทนำเป็น คุณยายวรนาฏ ที่จะเปลี่ยนภาพจำความน่ากลัวแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นแฟชั่นไอคอนสุดชิค
งานนี้บอกเลยว่าใหม่สู้ตายมาก เพราะต้องโชว์สปิริตในการแสดงแบบจัดเต็ม ตั้งแต่ฉากนุ่งบิกินีอาบแดดโชว์รอยสักตะขาบ ไปจนถึงฉากพิธีกรรมคายตะขาบที่ดูแล้วต้องร้องว้าวในความล้ำ ซึ่งเราว่าการเอาความสยองมามิกซ์กับความไฮแฟชั่นแบบนี้แหละที่น่าติดตามที่สุด เพราะมันทำให้ตัวละครมีความน่าค้นหาและดูทันสมัยขึ้นเยอะ
การรวมตัวของทีมคุณภาพและนักแสดงระดับตัวแม่
ความน่าสนใจไม่ได้มีแค่ตัวนางเอก เพราะเรื่องนี้ ใหม่ ดาวิกา ต้องมาประชันบทบาทสุดเข้มข้นกับ นก สินจัย เปล่งพานิช และยังมีนักแสดงดาวรุ่งอย่าง ใบปอ ธิติยา จิระพรศิลป์ มาร่วมเสริมทัพ พร้อมด้วยทัพนักแสดงฝีมือดีทั้ง จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา, ตฤณ เศรษฐโชค, เผือก พงศธร จงวิลาส, มาร์ค ภาคิน คุณาอนุวิทย์ และ ไทย ชญานนท์ ภาคฐิน ที่จะมาทำให้เนื้อเรื่องยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นไปอีก
ที่สำคัญคือการกลับมาเจอกันของ ใหม่ และผู้กำกับคู่ใจอย่าง โต้ง บรรจง ปิสัณธนะกูล ซึ่งถือเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในรอบ 13 ปี นับตั้งแต่เคยสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันในหนัง ‘พี่มาก..พระโขนง’ โดยในโปรเจกต์นี้ โต้ง บรรจง รับหน้าที่ทั้งผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ และได้ ตั้ม วีรชัย ใหญ่กว่าวงศ์ มาร่วมโปรดิวซ์ด้วยกัน การันตีเลยว่างานนี้ความสนุกและความหลอนต้องมาเต็มแน่นอน
เบื้องหลังความท้าทายในบท คุณยายวรนาฏ 2026
ใหม่ ดาวิกา เล่าว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบดูละครมาก และ ‘ทายาทอสูร’ ก็เป็นเรื่องที่ประทับใจที่สุดเรื่องหนึ่ง ซึ่งตัวละคร คุณยายวรนาฏ คือตัวแม่ระดับตำนานที่ใครๆ ก็จำได้ โดยเฉพาะเวอร์ชันของพี่นก สินจัย ที่ทำให้ใหม่รู้สึกกลัวมากในตอนนั้น แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าตัวละครนี้มีเสน่ห์น่าดึงดูดสุดๆ พอต้องมาเล่นจริงและได้เจอไอดอลด้านการแสดงอย่างพี่นกมายืนอยู่ตรงหน้า ใหม่ยอมรับว่าตื่นเต้นสุดๆ ยิ่งพยายามนิ่งก็ยิ่งโป๊ะ ต้องใช้เวลาพักใหญ่กว่าจะตั้งสติและรวมร่างเพื่อต่อบทให้เนียนได้
สำหรับตัวละคร คุณยายวรนาฏ ในเวอร์ชันนี้ ใหม่บอกว่าทรงพลังมาก เพราะเป็นคนที่เดินหมากและคุมเกมเหนือทุกคน ซึ่งเธอใช้อินเนอร์ความมั่นใจในการถ่ายทอดออกมา และที่พีคคือคุณยายคนนี้เป็นสาวเปรี้ยวที่อยู่มานานถึง 800 ปี แต่ยังปรับตัวให้ทันยุคสมัย มีเซนส์แฟชั่นที่เป๊ะตั้งแต่หัวจรดเท้า แถมยังพยายามพูดจาภาษา Gen Z อีกด้วย ซึ่งในระหว่างการถ่ายทำมีการปรับจูนให้ลงตัวที่สุดเพื่อให้ดูไม่ขัดตา
ใหม่มองว่าการได้กลับมาทำงานกับผู้กำกับที่เปิดกว้างอย่างพี่โต้ง บรรจง เป็นเหมือนโบนัสในชีวิต และบทบาทนี้ถือเป็นที่สุดของการทำงาน เพราะเป็นตัวละครที่มีมิติซับซ้อน ทั้งสวย มั่นใจ และกุมความลับไว้มากมาย ซึ่งนักแสดงทุกคนต่างปล่อยของกันเต็มที่ เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเปรี้ยว แซ่บ และสมศักดิ์ศรีคุณยายวรนาฏฉบับปี 2026
เตรียมตัวไปสัมผัสความหลอนพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ วันที่ 19 พฤศจิกายนนี้
ว่าแต่ถ้าต้องมีรอยสักตะขาบแบบคุณยายวรนาฏจริงๆ ทุกคนกล้าสักกันมั้ย หรือแค่เห็นในหนังก็ขนลุกแล้ว?