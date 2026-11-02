กางลิสต์นักแสดง แรงเงา 2026 เวอร์ชั่นใหม่ เตรียมระเบิดความแซ่บทางช่องวัน31
แรงเงา 2026 พร้อมเสิร์ฟความสะใจในแบบฉบับใหม่ที่เน้นความแรงและแตกต่าง โดยมีกำหนดออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน31
นำทีมโดย ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ที่มารับบท มุนินทร์ และ มุตตา ซึ่งบอกเลยว่าการตีโจทย์ตัวละครเวอร์ชั่น 2026 ครั้งนี้คือสมมงนางเอกแถวหน้าสุดๆ ด้านฝั่งเมียหลวงได้ เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา มารับบท นพนภา เตรียมสาดพลังการแสดงให้สนั่นจอแบบที่ใครก็ต้านไม่อยู่
ส่วนฝั่งหนุ่มๆ ได้ เจษ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ มารับบท วีกิจ ในลุคหล่อละมุนที่แฝงไปด้วยดราม่าจัดเต็ม และ ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ รับบท เจนภพ ที่พกเอาฝีมือระดับรุ่นใหญ่มาทำให้เรื่องนี้เด็ดสะระตี่แน่นอน
ทีมเสริมความปังและสีสันของเรื่อง
ความแซ่บยังไม่หมด เพราะได้ เซียงเซียง พรสรวง รวยรื่น มารับบท หงส์ ซึ่งเป็นนักแสดงที่กำลังมาแรงและพัฒนาฝีมือขึ้นทุกเรื่อง ส่วนบท โจลีน เป็นของ แอนนา เสืองามเอี่ยม ที่พิสูจน์ให้เห็นว่านางงามก็เป็นนักแสดงคุณภาพได้
สายฮาเตรียมขำกรามค้างกับ นนท์ อินทนนท์ ในบท โอชิ และ ฝน ทัตชญา ศุภธัญสถิต ที่ยอมวางมือจากงานเบื้องหลังชั่วคราวเพื่อมารับบท เหมียว นอกจากนี้ยังมี ไท ชนาวีร์ ประสงค์กิจ หนุ่มหน้าคมที่สาวๆ กรี๊ดมารับบท ไททัช ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของเขาในเรื่องนี้
ปิดท้ายด้วย นินิว เพชรด่านแก้ว ที่มารับบท ชะอำ พร้อมโชว์คาแรกเตอร์เฉพาะตัวทั้งการแสดงและการร้องเพลง และ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ที่มารับบท ศักดิ์ เพิ่มความสนุกให้ล้นจอ
แค่อ่านรายชื่อนักแสดงก็รู้แล้วว่าตบกันไฟลุกแน่ ใครทีมมุนินทร์หรือทีมมุตตาเตรียมป้ายไฟรอเลย!