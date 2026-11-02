จัดเต็มหนึ่งชั่วโมง! เนเน่ แท็กทีมวง Ozone ระเบิดพลังร็อกฉลองฮาโลวีน
เปลี่ยนคืนปล่อยผีให้กลายเป็นคอนเสิร์ตร็อกสุดระทึกไปเลย เพราะเนเน่ จับมือกับ วง Ozone ระเบิดพลังเสียงฉลองฮาโลวีนกันแบบจุกๆ หนึ่งชั่วโมงเต็ม โดยงานนี้จัดขึ้นที่ Happitat Thailand โซน Festie Town ชั้น 2 ในโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส ซึ่งบอกเลยว่าแฟนคลับมากันแน่นขนัดจนบรรยากาศคึกคักสุดๆ
ความพีคคือการเป็น First Full Concert ในประเทศไทยของเนเน่ ที่ขนพลังเสียงสุดโหดมาเขย่าเวทีตั้งแต่เพลงแรก ยิ่งพอได้ผสานพลังกับวง Ozone ยิ่งดึงอารมณ์ความสนุกให้ทะลุขีดจำกัดจนเสียงกรี๊ดสนั่น ใครที่พลาดบรรยากาศสดๆ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2026 ไม่ต้องเสียใจไป รีบไปตามเก็บย้อนหลังกันได้เลย
พลังเสียงระดับนี้คือที่สุดของคืนฮาโลวีนจริงๆ ใครดูย้อนหลังแล้วชอบเพลงไหนเป็นพิเศษบ้าง?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก