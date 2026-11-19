ย้อนรอย พีธ พีระ กับการคัมแบ็ก Peacemaker ในรอบ 20 ปี
บอกเลยว่าใจฟูมากกับการกลับมารวมตัวกันของ บอย และ พีธ ในคอนเสิร์ต 23rd Anniversary Peacemaker The Re:Peace Concert 2026 เมื่อวันที่ 16–17 พฤษภาคม 2026 ที่ผ่านมา ณ UOB Live, Emsphere งานนี้ขนเพลงฮิตมาแบบจัดเต็ม ทั้ง “คิดถึง” “ไม่เคยถาม” “ส่วนเกิน” “ฉันมีค่าแค่ไหน” และ “เหงา” โดยมี จั๊ก ชวิน รับหน้าที่เป็น Music Director ให้ด้วย
ถ้าใครลืมไปแล้ว พีธ พีระ หรือชื่อจริงคือ พีราวัชร์ อัศววชิรวิท คือไอคอนเพลงรักเพลงเศร้าที่ใคร ๆ ก็จำได้ พีธเริ่มเส้นทางดนตรีจากการเล่นกีตาร์ตอนอายุ 18 ปี และสะสมประสบการณ์ตามร้านอาหารและสถานบันเทิง ก่อนจะรวมตัวกับ บอย–อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี ในชื่อวง Green Tea และก้าวเข้าสู่วงการอย่างเต็มตัวกับค่าย Green Beans ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ภายใต้ชื่อ Peacemaker
ยุครุ่งเรืองของ Peacemaker เริ่มตั้งแต่ปี 2003 ที่ออกอัลบั้มแรก ตามด้วยอัลบั้ม Panorama ในปี 2005 ซึ่งสร้างเพลงจำอย่าง “เรื่องบนเตียง” “ไม่เคยถาม” หรือ “จนกว่าฟ้าจะมีเวลา” ให้กลายเป็นเพลงฮิตติดหู แต่หลังจากปล่อยมา 2 อัลบั้ม พีธก็ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับค่ายเพื่อออกไปลุยเดี่ยว ส่วนบอยก็เดินหน้าในนาม “บอย พีซเมคเกอร์” ต่อไป
ช่วงที่ลุยเดี่ยว พีธก็ไม่ทำให้แฟนเพลงผิดหวัง ส่งเพลงดังอย่าง “ผ่านมาให้แค่จำ” “รักดี ๆ อยู่ที่ไหน” และ “คำสั่งของหัวใจ” ในช่วงที่ร่วมงานกับโมโนมิวสิก แถมยังผันตัวไปทำงานเบื้องหลัง ทั้งแต่งเพลง โปรดิวซ์ และเป็น Music Creator ให้กับโมโน รวมถึงดูแลโปรเจกต์คอนเสิร์ตอีกหลายรายการ
ส่วนเรื่องส่วนตัว พีธสมรสกับ เลม่อน–ทัตธวลัญญ์ และมีลูกชายคือ น้องชติณ–ติณห์เทพทัต ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2015 โดยพีธเคยแชร์เรื่องการเปลี่ยนชื่อจาก พีระ เทศวิศาล มาเป็น พีธ พีระ เมื่อปี 2015 เพื่อต้อนรับลูกชายคนแรกด้วย
ผ่านไป 20 กว่าปี จากนักดนตรีกลางคืนสู่ซุปตาร์ และกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง บอกเลยว่าตำนานบทนี้คลาสสิกสุด ๆ แล้วมีเพลงไหนของ Peacemaker ที่คุณยังเปิดฟังวนไปจนถึงวันนี้บ้าง?