น้ำตาท่วมเวที! ปุยนุ่น-บิ๊นท์ ส่งท้าย ข่มขลัง ปิดฉากซีรีส์สุดแรงพร้อมเป้าหมายระดับเอเชียปี 2027
ปิดฉากแบบยิ่งใหญ่สมความแรงของกระแสซีรีส์ WeTV Original เรื่อง “ข่มขลัง” (Khom Khlang The Series) ที่ทาง STAR HUNTER ENTERTAINMENT จับมือกับ WeTV จัดงาน “KHOM KHLANG THE FINAL EPISODE” ขึ้นที่ MGI HALL ชั้น 6 BRAVO BKK โดยมีแฟนคลับที่เรียกตัวเองว่า “น้องทองส์” มารวมตัวกันกว่า 3,000 คน เพื่อร่วมส่งตัวละคร หมวดภีม และ แม่ครูบุหลัน กลับคืนสู่หน้ากระดาษนิยายพร้อมกับสองนักแสดงนำอย่าง ปุยนุ่น วรางค์ศิริ ธนจรัสวรภัทร์ และ บิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์
ปรากฏการณ์ถล่ม X ระดับโลก
ความปังไม่ได้หยุดอยู่แค่ในฮอลล์ เพราะบน X เกิดปรากฏการณ์ที่ต้องจารึก เมื่อแฮชแท็ก #ข่มขลังตอนจบ พุ่งขึ้นครองอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับ 2 ของโลก ส่วนคีย์เวิร์ด KHOM KHLANG FINAL EP ก็ไม่น้อยหน้า ติดอันดับ 2 ของไทย และอันดับ 3 ของโลก โดยทั้งสองเทรนด์นี้ยึดพื้นที่อันดับ 1-2 ของไทยยาวนานกว่า 24 ชั่วโมง
ถ้าดูตัวเลขแล้วจะรู้เลยว่าแรงจริง เพราะแฮชแท็ก #ข่มขลังตอนจบ ทำยอด Result สูงถึง 1 ล้านครั้ง มี Engagement ถึง 4 ล้าน และ Potential Reach พุ่งไป 121.8 ล้าน ในขณะที่คีย์เวิร์ด KHOM KHLANG FINAL EP มียอด Result 991.6K Engagement 3.9 ล้าน และ Potential Reach 114.7 ล้าน แถมยังติดเทรนด์ในหลายประเทศทั่วโลก ตอกย้ำว่าซีรีส์ไทยเรื่องนี้ครองใจแฟนคลับระดับนานาชาติได้อยู่หมัด
เบื้องหลังความสำเร็จและการสนับสนุน
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือกันของ STAR HUNTER ENTERTAINMENT นำโดย โอ๋ ยชญ กรณ์หิรัญ (โอ๋ STAR HUNTER) ประธานกรรมการ และ เฟิร์ส ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ WeTV โดยมี หมอก ณัฐพร รุ่งขจรกลิ่น ผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย และยังได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ช่วยผลักดันซีรีส์ที่นำความรัก ความเชื่อ ไสยเวท และเสน่ห์วัฒนธรรมไทยมาผสมผสานกัน จนทำให้ซีรีส์ติดเทรนด์อันดับ 1 ของประเทศไทยทุก EP และขึ้นอันดับ 1 ของโลกในหลาย EP อีกด้วย
ภายในงานยังมีทัพนักแสดงมากันครบครัน นำโดย อันดา อนันตา เตียวิรัตน์ และ ลูกแก้ว กมลลักษณ์ แสงทรัพย์สิน พร้อมด้วย บูม รวีวิชญ์ จิระพงษ์กานนท์, มี่ สหรัฐ บุณยานันต์, น้าแมน สุวรรณภูมิ, มิ้งค์ ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, มิลล่า มาริษา ชุติภาวรกานต์, ปิ่น ดนิตา โชคธาดาภรณ์, ซีนโฮ ดั่งตะวัน โฮ, อันนา อธิคมชาคร, ฮันนี่ ชมพูนุท ตันเสถียร, ส้มโอ ฉัตรทิพ แก้วกุล และ ปูน ปุณณิชา สุทธิธรรม ที่มาร่วมส่งท้ายความประทับใจไปพร้อมกับแฟนๆ
โมเมนต์เรียกน้ำตาและการส่งตัวละครคืนนิยาย
บรรยากาศในงานเริ่มด้วยความสนุกจากโชว์ของ อ๊อฟ สุรพล ทองด้วง ในเพลง “ไสยเวทมนตรา” ก่อนจะเข้าสู่ช่วงรับชม EP.10 ซึ่งเป็นตอนอวสานที่จัดเต็มทั้งฉากบู๊ ศึกไสยเวท ดราม่าบีบหัวใจ และเลิฟซีนสุดฟินของหมวดภีมกับแม่ครูบุหลันที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ จากนั้นต่อด้วยเพลง “ผูกจิต” โดย อ๊อฟ สุรพล และโชว์จากเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ “Lexel” ในเพลง “คืนนี้ไม่มา” ซึ่งบิ๊นท์ได้ร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วย
แต่จุดที่เรียกน้ำตาได้หนักที่สุดคือช่วง “ส่งตัวละครกลับคืนสู่นิยาย” เมื่อปุยนุ่นและบิ๊นท์เปิดใจถึงความผูกพันกับตัวละครที่เปลี่ยนชีวิตและพาความฝันเดินทางมาไกลเกินคาด โดยบิ๊นท์กล่าวขอบคุณแม่ครูบุหลันที่พาความฝันมาได้ไกลขนาดนี้ พร้อมขอบคุณทีมงานและ “น้องทองส์” ที่ซัพพอร์ตจนอยากตั้งใจทำผลงานให้ดีขึ้น
ฝั่งปุยนุ่นก็ตื้นตันไม่แพ้กัน โดยได้กล่าวขอบคุณ “คุณแม่นก” ที่เชื่อมั่นและมอบโอกาสให้ทำในสิ่งที่รัก รวมถึงขอบคุณ “น้องทองส์” ทุกคนที่อยู่เคียงข้าง เพราะทุกแรงรักมีความหมายต่อเส้นทางการเป็นนักแสดง และทำให้บทบาทหมวดภีมกลายเป็นหนึ่งในความทรงจำที่มีคุณค่าของชีวิต
ความซึ้งทวีคูณเมื่อแฟนคลับ “น้องทองส์” จัด Special Fan Project เซอร์ไพรส์สองสาวเพื่อขอบคุณความสุขตลอด 10 EP จนปุยนุ่นและบิ๊นท์กลั้นน้ำตาไม่อยู่ท่ามกลางเสียงปรบมือของแฟนๆ กว่า 3,000 คน เป็นภาพจำที่ทั้งคู่ยืนเคียงข้างกันพร้อมรอยยิ้มและหยดน้ำตา ย้ำว่าแม้ซีรีส์จะมีแค่ 10 EP แต่ความรักนี้ไม่มีวันหมดอายุ
ส่งท้ายค่ำคืนด้วยของขวัญพิเศษ เพลงใหม่ชื่อ “สมมง” จากปุยนุ่นและบิ๊นท์ พร้อมกิจกรรม HI-BYE BENEFITS สำหรับผู้ร่วมงานทุกที่นั่งปิดท้ายความประทับใจ ซึ่งแม้ตัวละครจะคืนสู่นิยายไปแล้ว แต่การเดินทางของปุยนุ่นและบิ๊นท์ยังไม่จบ เพราะมีบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมรออยู่บนเวทีเอเชียในปี 2027!
จะปี 2027 หรือปีไหนๆ เราก็พร้อมเชียร์ให้ก้าวไปให้สุดทางอยู่แล้ว!