กู้ชีพเล็บเจลให้เป๊ะนาน 3 สัปดาห์! กับ 6 เคล็ดลับดูแลให้สวยกริบไม่หลุดลอก
ความรู้สึกหลังก้าวออกจากร้านทำเล็บมันคือที่สุดของความมั่นใจ เพราะมือที่ได้รับการดูแลให้ดูเนี๊ยบจะช่วยให้ลุคโดยรวมดูแพงและดูสง่าขึ้นทันที แต่ปัญหาที่หลายคนเจอคือความเฟลที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่กี่วัน เมื่อสีเล็บเริ่มร่อนตรงปลาย หรือหน้าเล็บเริ่มดูโทรม ซึ่งจริงๆ แล้วการจะรักษาความสวยกริบให้ยาวนานถึง 3 สัปดาห์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าต้องใช้ยี่ห้อที่แพงที่สุดเสมอไป แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่นิสัยการดูแลของตัวเราเองและการผสมผสานระหว่างเทคนิคการทาที่ถูกต้องกับการดูแลที่บ้าน
เริ่มต้นให้เป๊ะตั้งแต่ขั้นตอนในร้าน
พื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมหน้าเล็บ ถ้าช่างเตรียมผิวหน้าเล็บและทำความสะอาดหนังรอบเล็บไม่สะอาดพอ โดยเฉพาะหากยังมีคราบไขมันหลงเหลืออยู่บนเล็บ จะทำให้ตัวเจลไม่สามารถยึดเกาะได้ดี และจะนำไปสู่การยกตัวหรือหลุดลอกก่อนกำหนด ดังนั้นควรเลือกช่างที่ใส่ใจในรายละเอียดและไม่รีบร้อนในขั้นตอนการเตรียมผิว
การบำรุงคือเรื่องที่ห้ามมองข้าม
การเติมความชุ่มชื้นไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำ เพื่อให้งานเล็บดูสวยยาวนาน แนะนำให้ใช้น้ำมันบำรุงเล็บ (cuticle oil) เป็นประจำทั้งเช้าและเย็น เพื่อรักษาความยืดหยุ่นของผิวรอบเล็บ นอกจากนี้การทาครีมบำรุงมือที่มีคุณภาพจะช่วยปกป้องผิวและบริเวณรอบเล็บ ให้ผลลัพธ์ที่ดูเปล่งประกายและสดใสได้นานขึ้น
เลิกใช้เล็บแทนอุปกรณ์สารพัดประโยชน์
หนึ่งในความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดคือการใช้เล็บเปิดบรรจุภัณฑ์ แกะป้ายสินค้า หรือทำงานที่ต้องใช้แรงกด การกระทำเหล่านี้สร้างแรงกดทางกลต่อตัวเจล ทำให้เกิดรอยร้าวขนาดเล็กซึ่งนำไปสู่การแตกหรือการลอกในที่สุด ยิ่งเราปกป้องเล็บจากการใช้งานหนักได้มากเท่าไหร่ เล็บก็จะสวยเป๊ะได้นานขึ้นเท่านั้น
กฎเหล็ก: ห้ามแกะเล็บเด็ดขาด
เวลาเห็นเจลเริ่มลอกเป็นแผ่นๆ หลายคนจะอดใจไม่ไหวจนต้องแกะออก ซึ่งเป็นสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาด เพราะการดึงแผ่นเจลออกจะทำให้ชั้นผิวเล็บธรรมชาติหลุดติดออกมาด้วย ส่งผลให้เล็บอ่อนแอและไวต่อความรู้สึก หากพบปัญหาเล็บลอกหรือชำรุด วิธีที่ถูกต้องที่สุดคือการนัดช่างเพื่อเข้าไปซ่อมแซม แทนที่จะพยายามจัดการด้วยตัวเอง
เทคนิคการเลือกสีให้พรางตา
สำหรับคนที่อยากให้เล็บดูเนี๊ยบแม้จะผ่านไปสามสัปดาห์แล้ว การเลือกสีที่ช่วยพรางเส้นการเติบโตของเล็บคือทางออกที่ดีที่สุด เช่น สีแนว Nude, สีขาวนม (milky white), สีชมพูอ่อน หรือการทำเล็บสไตล์ฝรั่งเศส (French manicure) เพราะจะทำให้รอยต่อระหว่างโคนเล็บกับสีเจลดูไม่เด่นชัด ในขณะที่สีเข้มหรือสีฉูดฉาดจะทำให้เห็นระยะห่างของโคนเล็บได้ชัดเจนและรวดเร็วกว่ามาก
ทางเลือกสำหรับคนเล็บอ่อนแอ
หากใครที่มีปัญหาเล็บธรรมชาติบาง เล็บงอได้ง่าย หรือเล็บหักก่อนจะถึงเวลานัดครั้งถัดไป แนะนำให้ลองใช้เทคนิค BIAB (Builder in a Bottle) ซึ่งเป็นเทคนิคการเสริมความแข็งแรงให้กับหน้าเล็บ ช่วยให้เล็บมีความทนทานมากขึ้น และทำให้งานเล็บดูสดใหม่และสมบูรณ์แบบจนถึงวันสุดท้ายที่ต้องล้างออก
ถ้าทำตามนี้ ก็มีโอกาสที่เล็บสวยๆ จะอยู่กับเราไปจนถึงนัดครั้งหน้า ใครเคยเผลอแกะเล็บจนหน้าเล็บพังบ้าง สารภาพมาซะดีๆ!