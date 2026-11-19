ใจฟูมาก! ส่องบ้านสวนยิ่งเย็น บ้านเกิดณเดชน์ที่ขอนแก่น ร่มรื่นจนอยากวาร์ปไปเลย
แม่แก้ว สุดารัตน์ คุณแม่ของ ณเดชน์ คูกิมิยะ โพสต์ภาพบรรยากาศ 'บ้านสวนยิ่งเย็น' ลงใน IG ส่วนตัว ให้เห็นความร่มรื่นของบ้านเกิดพระเอกหนุ่มที่จังหวัดขอนแก่น บอกเลยว่าวิวทุ่งข้าวเขียวขจีคือที่สุด ดูสงบและเย็นสบายแบบที่หาไม่ได้ในตัวเมือง
ที่นี่ไม่ได้มีไว้แค่พักผ่อนวันหยุดเท่านั้นนะ เพราะแม่แก้วจัดเต็มทั้งสวนผลไม้ ผัก และข้าว ปลูกไว้ทำอาหารกินเองตามวิถีพอเพียง แถมยังมีริมท่าน้ำที่วิวสวยสับจนน่าไปนั่งชิลล์ที่สุด
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก