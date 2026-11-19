วู้ดดี้ ยอมรับช็อกปมเงินบริจาคบุ๋ม ปนัดดา บอกเต็มปากบริจาคไป 100% ถือเป็นค่าเรียนรู้
วู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ สวยต้องสู้! BEAUTY FIGHTER เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2026 พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดราม่าเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หลังจากที่มีการขุดคลิปเทปรายการเก่าที่เคยสัมภาษณ์เจ้าตัวขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งในโลกโซเชียล
ยอมรับช็อกเพราะความสนิทและไว้ใจ
วู้ดดี้เปิดใจอย่างตรงไปตรงมาว่ารู้สึกช็อกไม่แพ้คนอื่น เพราะมีความสนิทสนมกับบุ๋ม ปนัดดา มาก ถึงขั้นที่เคยส่งข้อความไปให้กำลังใจก่อนหน้านี้ และในทุกครั้งที่มีเหตุการณ์วิกฤตใหญ่ๆ เกิดขึ้นในประเทศ วู้ดดี้และทีมงานมักจะนึกถึงและเลือกบริจาคผ่านบุ๋มเป็นคนแรกเสมอด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มีความใกล้ชิดกันมาก โดยวู้ดดี้เล่าว่าเคยไปหาตอนที่บุ๋มคลอดลูก และมีการปรึกษากันตลอดเวลา ซึ่งความไว้ใจนี้ทำให้เขามองข้ามรายละเอียดปลีกย่อยอย่างเรื่องชื่อบัญชีผู้รับเงินไป เพราะเมื่อไว้ใจใครสักคนก็จะมองข้ามเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้ ซึ่งเขามองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนให้คนในวงการสื่อและทุกคนต้องระมัดระวังมากขึ้นในการคัดกรองแขกรับเชิญและประเด็นต่างๆ ในอนาคต
ยืนยันบริจาคจริงแต่ไม่ขอระบุยอดเงิน
เมื่อถูกถามว่าเคยบริจาคผ่านมูลนิธิองค์กรทำดีหรือไม่ วู้ดดี้ตอบว่าพูดได้เต็มปาก 100% ว่าเคยบริจาคหลายครั้ง ซึ่งแทบทุกครั้งที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ของบ้านเรา วู้ดดี้จะนึกถึงบุ๋มเป็นคนแรก โดยมีการบริจาคทั้งในรูปแบบของเงินและสิ่งของหลากหลายอย่าง
ส่วนเรื่องมูลค่าเงินที่บริจาคไปนั้น วู้ดดี้ไม่สามารถระบุตัวเลขได้เนื่องจากจำไม่ได้เพราะมีหลายวาระ และยอมรับว่าไม่กล้ากลับไปตรวจสอบตัวเลขเหล่านั้นเพราะรู้สึกเฮิร์ต โดยมองว่าเงินที่ให้ไปในตอนนั้นไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนกี่แสนหรือกี่ล้านก็ถือว่าผ่านไปแล้ว แต่ถ้าวันหนึ่งเตรียมใจได้พร้อม ก็คงจะกลับไปเรียบเรียงดูว่าเงินทั้งหมดที่ให้ไปนั้นไปอยู่ที่ไหนอย่างไร
มองเป็นค่าเรียนรู้และผลกระทบต่อมูลนิธิอื่น
สำหรับเรื่องการติดใจตัวเงินที่บริจาคไป วู้ดดี้ระบุว่าเข้าใจคนที่แจ้งความหรือติดใจในประเด็นนี้ แต่สำหรับตนเองนั้นมองข้ามจุดนั้นไปแล้ว และถือว่าเงินส่วนตัวที่มอบให้ไปนั้นเสียให้เปล่า โดยให้มองว่าเป็นค่าเรียนรู้และบทเรียนของตนเอง อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ต้องการความร่วมมือในฐานะผู้เสียหาย ก็คงต้องผ่านไปตามกระบวนการ
วู้ดดี้ยังแสดงความเป็นห่วงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมูลนิธิอื่นๆ ที่มีความสุจริตและตั้งใจจริง เพราะวิกฤตครั้งนี้อาจทำให้การช่วยเหลือหยุดชะงัก เนื่องจากผู้คนจะเกิดความระแวงและไม่มั่นใจในการบริจาค ซึ่งเขามองว่าต่อจากนี้มูลนิธิต่างๆ ต้องมีการสำแดงรายละเอียดและแจงผ่านระบบกลางที่สามารถตรวจสอบหรือ verify ได้ เพื่อให้คนที่ต้องการบริจาครู้สึกสบายใจมากขึ้นในวันที่ไม่มีใครไว้ใจใครได้อีกต่อไป