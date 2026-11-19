อัปเดตเพลงใหม่รัวๆ! JASP.ER คัมแบ็กพร้อมซิงเกิล 'Please' และลิสต์เพลงเศร้าที่ต้องเตรียมทิชชู่
วง JASP.ER ที่นำทีมโดย จุง, อู๋, แซนต้า และปอนด์ กลับมาแล้วกับซิงเกิล “Please” เพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์เหงาและคิดถึงอย่างชัดเจน โดยงานนี้ได้ แอ้ม อัจฉริยา และ ประทีป สิริอิสสระนันท์ มาแท็กทีมโปรดิวซ์ ซึ่งทางวงบอกว่าพี่แอ้มช่วยดีไซน์การร้องและดึงอารมณ์ออกมาได้ละเอียดมาก ส่วนพาร์ทดนตรีของพี่ประทีปก็เข้ากับเนื้อหาแบบเป๊ะๆ
ฝั่งวงร็อกเจ้าพ่อเพลงเศร้าอย่าง INFAMOUS ก็ไม่น้อยหน้า ส่งซิงเกิลใหม่ “กอดสุดท้าย” มาให้ฟัง พร้อมเปิดตัวสองมือกีตาร์ใหม่อย่าง ดรีม ภูมินทร์ นุตทะบัต และ ดิว สุกฤต ศุภกานต์โกศล ที่เข้ามาจอยกับ เก่ง ธนดล สุกัณหะเกตุ และ ฟิล์ม ปิยะนันท์ แก้วบุญเรือง โดยได้ กัน รชต ประตังทะสา จากวง Clockwork Motionless มาคุมบังเหียนเป็นโปรดิวเซอร์และเรียบเรียงดนตรี
ส่วน DOM (โกวิท ชลิตโกมุท) ศิลปินจาก XOXO Entertainment ก็ปล่อยเพลง “ไม่ไปได้ป่าว? (please stay.)” ซึ่งเป็นเพลงที่เจ้าตัวลงมือแต่งเอง เล่าเรื่องความรู้สึกของคนที่ยังไม่พร้อมยอมรับความจริงในวันที่กำลังจะเสียความรักไป โดยมี benlussyboy กลับมาโปรดิวซ์ให้อีกครั้ง
ด้าน LIPTA ก็ยังคงเดินหน้าปล่อยเพลงจากอีพีอัลบั้ม “GEN SAD” อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดส่งเพลงที่สาม “ฉันเลือกเชื่อแบบนี้” ที่ได้ fellow fellow มาร่วมฟีเจอริง โดยมี ข้าว fellow fellow และ แทน LIPTA ช่วยกันแต่งเนื้อร้อง-ทำนอง และได้ Mek Machina มาเรียบเรียงดนตรีให้
ยังมีโปรเจกต์คอลแล็บสุดพิเศษระหว่าง Tilly Birds และ SAFEPLANET ในเพลง “เหวี่ยง (Across The Worlds)” เพลงอ้อนวอนจักรวาลให้คนรักหวนคืนมา ซึ่ง เติร์ด Tilly Birds บอกว่าเพลงนี้อาจปลุกความหวังในใจของคนที่เคยพลาดโอกาสได้มีชีวิตกับคนที่รักขึ้นมาอีกครั้ง
ปิดท้ายด้วย PLENGXI (เพลงศิ) ที่เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวภายใต้ tiny ส่งซิงเกิลแรก “ภูเขาน้ำแข็ง (MELT)” มาถ่ายทอดความรู้สึกวันที่ความอดทนในความรักถึงขีดจำกัด พร้อมปล่อย Visualizer ในรูปแบบ Mood Film ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญ หลังจากที่เป็นที่รู้จักจากดูโอ้พี่น้อง Piano&Pleng
สรุปคือช่วงนี้มีแต่เพลงเศร้า เพลงเหงา เพลงอ้อนวอน ใครใจบางช่วงนี้แนะนำให้เตรียมทิชชู่ไว้ข้างตัวเลยดีกว่า