โชว์ฉ่ำ! แบมแบม ขนวัฒนธรรมไทยลงเวที Angel in Disguise ทำเอา เก่ง ธชย ปลื้มจนน้ำตาซึม
ขนลุกไปหมด! เมื่อ แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล ระเบิดความปังในคอนเสิร์ต “2026 K-Pop Masterz SPECIAL LIVE IN BANGKOK” ด้วยโชว์เพลง “Angel in Disguise” ที่ดึงเอาเสน่ห์ของศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมไทยมามิกซ์ได้อย่างลงตัวและอลังการสุดๆ จนแฟนๆ ทั่วฮอลล์ส่งเสียงฮือฮาให้แบบถล่มทลาย ถือเป็นการส่งต่อความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกที่ทำออกมาได้ประทับใจแบบตะโกน
ความปังนี้ไม่หยุดแค่หน้าเวที เพราะ เก่ง ธชย ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเบื้องหลังของโชว์นี้ ถึงกับน้ำตาซึมด้วยความปลื้มปิติ โดยเจ้าตัวเผยว่าภูมิใจและดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับแบมแบม ซึ่งเป็นศิลปินไทยระดับโลก ปกติเก่งมักจะนำเสนอความเป็นไทยผ่านการแสดงของตัวเอง แต่ครั้งนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในฐานะคนทำงานเบื้องหลังที่ช่วยนำศิลปวัฒนธรรมไทยมาเติมเต็มให้โชว์นี้สมบูรณ์ที่สุด
นอกจากนี้ เก่งยังแอบชมว่า แบมแบม คือมือโปรที่แท้จริง ทั้งขยัน ตั้งใจ และจริงจังกับการทำงานแบบสุดๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นมืออาชีพที่ทำให้ทีมงานทุกคนรู้สึกรีแล็กซ์ ไม่เกร็ง และไม่กดดัน ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นมาก
ปิดท้ายด้วยความซึ้งที่ เก่งบอกว่าแค่ได้ซัพพอร์ตศิลปวัฒนธรรมไทยในฐานะคนไทยคนหนึ่งผ่านศิลปินระดับโลกก็ภูมิใจแล้ว และพอจบโชว์แล้วได้ยินเสียงตอบรับที่สนั่นหวั่นไหวจากคนในฮอลล์ ก็ทำเอาเจ้าตัวปลื้มจนน้ำตาไหล เป็นอีกหนึ่งงานเบื้องหลังที่เจ้าตัวภาคภูมิใจที่ได้นำส่งวัฒนธรรมไทย
งานนี้ต้องกราบใจความใส่ใจของแบมแบมที่หยิบความเป็นไทยมานำเสนอได้คูลขนาดนี้ ใครได้ดูสดในฮอลล์บ้าง มาเล่าความอลังการให้ฟังหน่อย!