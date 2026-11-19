จำแทบไม่ได้! สร แชร์ภาพวัยเด็กฉลองวันเกิดครบ 30 ปี
สร ชลนสร สัจจกุล อดีตสมาชิกวง CLC ที่ตอนนี้เป็นศิลปินเดี่ยว โพสต์ภาพตัวเองสมัยเด็กผ่านเฟซบุ๊ก SORN เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2026 เพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ 30 ปี พร้อมแคปชันว่า "เพิ่งอายุครบ 30 ปีวันนี้ กำลังจะสนุกแล้ว"
ในรูปเป็นเด็กน้อยผมทรงบ็อบ ใส่ชุดสีชมพู ยิ้มกว้างแบบแลบลิ้น ซึ่งบอกเลยว่าลุคนี้กับปัจจุบันคือคนละเรื่องจนจำแทบไม่ได้ งานนี้เหล่าแฟนคลับแห่เข้ามาอวยพรวันเกิดกันอย่างคึกคัก
เอาจริงคือเปลี่ยนไปเยอะมาก แต่ความน่ารักยังอยู่ครบ ใครจะคิดว่าเด็กน้อยในรูปจะกลายเป็นตัวแม่ในวันนี้
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก