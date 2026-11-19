รีวิว FURIOSA: A MAD MAX SAGA บ้าคลั่งแบบมีศิลปะ ดิบ ดุ อลังการสมราคาแอ็กชันแห่งปี
บอกเลยว่า FURIOSA: A MAD MAX SAGA ยังคงลายเซ็นงานแอ็กชันแบบ Mad Max ไว้ได้เป๊ะมาก ทั้งรถซิ่งดีไซน์ประหลาดและฉากไล่ล่าขนาดใหญ่ที่ทำออกมาได้อลังการสุดๆ แถมการออกแบบโลกหลังหายนะยังมีความสวย แปลก และชวนหวาดหวั่นในเวลาเดียวกัน จนเรารู้สึกได้ถึงความ “บ้าคลั่งแบบมีศิลปะ” ในทุกเฟรมจริงๆ
ถ้าเทียบกับ Fury Road เรื่องนี้จะมีความเป็นมหากาพย์มากกว่า และใช้เวลาปูพื้นตัวละครค่อนข้างเยอะ ซึ่งจริงๆ ก็เป็นข้อดีนะ เพราะเราจะได้เห็นพัฒนาการของ Furiosa แบบละเอียด ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กสาวที่สูญเสียทุกอย่าง จนกลายเป็นนักรบที่พร้อมท้าทายอำนาจของโลกใบนี้
ส่วนการแสดงต้องยกให้ Anya Taylor-Joy ที่ถ่ายทอดตัวละคร Furiosa ออกมาได้ครบ ทั้งความแข็งกร้าว ความเจ็บปวด และความมุ่งมั่น โดยที่แทบไม่ต้องพึ่งบทพูดเยอะๆ เลย ส่วน Chris Hemsworth ก็ขโมยซีนในบทวายร้ายได้โดดเด่นและคาดเดาไม่ได้สุดๆ
โดยรวมแล้ว ถึงแม้ว่าภาคนี้อาจจะไม่ใช่หนังที่ดูง่ายหรือเร้าใจแบบ Fury Road ในทุกนาที แต่ก็เป็นภาคที่ช่วยเติมเต็มตำนานของ Furiosa ได้อย่างเข้มข้น ทั้งดิบ ดุ และอลังการ สมศักดิ์ศรีหนังแอ็กชันแห่งปี ใครที่ชอบแนวไล่ล่า โลกหลังหายนะ และงานสร้างที่สร้างสรรค์ บอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง
สรุปคือถ้าอยากเห็นความบ้าคลั่งระดับไฮเอนด์ ต้องไปจัดเรื่องนี้ด่วน!