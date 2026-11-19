แรงมาก! แฟนคลับต่างชาติจ้างตุ๊กตุ๊กติดป้ายไล่ 'หมิว-ลีน่า' เลิกแฟน จนช่อง 3 ต้องออกโรงขู่ฟ้อง
วุ่นวายกันทั้งโซเชียล เมื่อจู่ๆ มีกลุ่มแฟนคลับต่างชาติของ หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ และ ลีน่า ลลินา ชูเอ็ทท์ เล่นใหญ่จัดจ้างรถตุ๊กตุ๊กหลายคันให้วิ่งติดป้ายไวนิลข้อความกดดันให้ทั้งคู่เลิกกับแฟนหนุ่ม งานนี้มีทั้งประโยคเด็ดอย่าง "LENA & MIU BREAK UP WITH YOUR BOYFRIENDS!" หรือ "Stop Pretending Nothing Happened" ซึ่งบอกเลยว่าเป็นการเรียกร้องที่แรงและรุกรานความเป็นส่วนตัวขั้นสุด
เรื่องนี้ร้อนถึงสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในฐานะต้นสังกัดที่ต้องรีบออกแถลงการณ์ 3 ภาษา เพื่อปกป้องศิลปิน โดยระบุว่าการเอารถติดป้ายข้อความมาวิ่งในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงการเผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ มีการกล่าวอ้างและพาดพิงถึงสถานีฯ และศิลปินในลักษณะที่เป็นเท็จและบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งการกระทำแบบนี้ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงกับภาพลักษณ์ของทั้งสถานีฯ และตัวศิลปินอย่างมาก แถมยังเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วย
ทางช่อง 3 จึงประกาศขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายยุติการกระทำดังกล่าวทันที ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดหรือผ่านช่องทางไหนก็ตาม และที่สำคัญคือไม่ได้ขู่เล่นๆ เพราะระบุชัดเจนว่าจะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อฟ้องร้องทั้งผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถึงที่สุด เพื่อคุ้มครองสิทธิของทางสถานีฯ และศิลปินในสังกัด
เอาจริงนะ การรักศิลปินเป็นเรื่องดี แต่การจ้างรถตุ๊กตุ๊กมาวิ่งไล่ให้เขาเลิกกับแฟนแบบนี้คือล้ำเส้นไปไกลมาก คิดว่าวิธีนี้จะช่วยให้เขารักกันน้อยลงหรือจะทำให้แฟนคลับดูแย่ในสายตาคนอื่นกันแน่?