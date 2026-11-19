มาร์ค ต้วน ปลื้มแฟนไทยต้อนรับอบอุ่น แย้มอยากลองเล่นบทตัวร้าย
มาร์ค ต้วน (Mark Tuan) สมาชิกวง GOT7 กลับมาสร้างความฮอตที่เมืองไทยอีกครั้งในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ MCJ แบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์น้องใหม่จาก MC Group โดยมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน “MCJ Press Event OWN IT with Mark Tuan” ที่ EM SKYE ชั้น 14 ศูนย์การค้า EMSPHERE
เบื้องหลังการร่วมงานกับ MCJ และความรู้สึกต่อแฟนชาวไทย
สำหรับการก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ MCJ มาร์คบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้ร่วมงานด้วย ซึ่งในส่วนของขั้นตอนการทำงานกับทีมงานนั้นเขารู้สึกว่าสนุกมาก และไม่ได้วางตัวเป็นแค่แอมบาสเดอร์เท่านั้น แต่พยายามจะมีส่วนร่วมกับงานนี้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งเจ้าตัวก็ตื่นเต้นที่ในอนาคตอาจจะมีอะไรสนุกๆ ให้แฟนๆ ได้ติดตามกันอีก
ส่วนเรื่องการต้อนรับจากแฟนชาวไทย มาร์คยอมรับว่ารู้สึกดีมากๆ เพราะทุกครั้งที่มาเมืองไทยจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นเสมอ และขอบคุณเหล่าอากาเซ่รวมถึงแฟนๆ ทุกคนที่มาหากันในทุกงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายกับเขามาก และหวังว่าจะได้เจอกันแบบนี้ไปอีกนานๆ รวมถึงพูดถึงคอนเสิร์ต K-Pop Masterz ที่ผ่านมาว่าสนุกมากแม้ว่าอากาศจะร้อนสุดๆ ก็ตาม โดยขอบคุณแฟนๆ ที่มาสนับสนุนและหวังว่าจะได้กลับมาหาทุกคนอีกครั้ง
ความฝันในสายการแสดงและมุมมองใหม่ในอนาคต
เมื่อถูกถามถึงสิ่งที่อยากทำในไทยเพิ่มเติม โดยเฉพาะงานด้านการแสดง มาร์คเผยว่าจริงๆ แล้วที่เมืองไทยเขาได้ลองทำอะไรหลายอย่างแล้ว และการแสดงก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ตั้งตารอในอนาคต ซึ่งถ้ามีโอกาสดีๆ เข้ามาก็พร้อมจะลองดู เพราะเขามีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาทำงานที่ประเทศไทย
นอกจากนี้ มาร์คยังอยากลองนำเสนอเวอร์ชันใหม่ๆ ของตัวเองให้แฟนๆ ได้เห็น แม้จะยังบอกได้ยากว่าในปีหน้าจะมีอะไรบ้าง แต่เขามีความตั้งใจที่อยากจะโชว์มุมที่ดูโตขึ้นและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นให้ทุกคนได้ติดตาม
ปลื้มใจที่ได้ซัพพอร์ตสังคมและร่วมงานกับ MILLI
ในโอกาสวันเกิดที่ผ่านมา มาร์คได้ไปทำบุญที่มูลนิธิซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาได้ทำสิ่งนี้ในประเทศไทย โดยได้ใช้เวลาและพบปะกับน้องๆ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมาก และตั้งใจว่าอยากจะทำสิ่งนี้ต่อไปในอนาคตเพื่อสนับสนุนน้องๆ ต่อไป
ส่วนการร่วมงานกับ MILLI ในเพลง Night Life มาร์คบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ แม้จะไม่ได้เจอตัวจริงกันแบบส่วนตัว แต่เป็นการติดต่อผ่านทีมงาน ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่เขารอคอยที่จะปล่อยออกมา และมองว่า MILLI คือคนที่เข้ามาช่วยเติมเต็มให้เพลงนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งมิลลิก็ทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีมากๆ
ปิดท้ายด้วยการฝากข้อความถึงอากาเซ่ชาวไทย โดยมาร์คขอบคุณทุกคนที่รักและซัพพอร์ตทั้งตัวเขาและเพื่อนๆ วง GOT7 มาอย่างยาวนาน ซึ่งเขารู้สึกขอบคุณมากที่แฟนๆ ยังคงมาหากันตลอด และหวังว่าจะได้พบกันแบบยาวๆ ต่อไปเรื่อยๆ