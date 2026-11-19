คนโสดเตรียมใจละลาย! องศา ธีธัช ส่งซิงเกิลใหม่ ‘แค่ได้พบเธอ (Last Wish)’ มาฮีลใจหน้าหนาว
หลังจากทำคนอินกับเพลง “แสงแรก” จากซีรีส์ อรุณรุ่ง The Edge of Horizon ไปแล้ว ล่าสุด องศา ธีธัช ก็ไม่ปล่อยให้เราเหงา จัดซิงเกิลใหม่ “แค่ได้พบเธอ (Last Wish)” มาเติมความอบอุ่นให้คนโสดที่กำลังรอใครสักคนมาเปลี่ยนวันธรรมดาให้พิเศษขึ้นในฤดูหนาวนี้
เจ้าตัวบอกว่าเพลงนี้ตั้งใจทำมาเพื่อต้อนรับหน้าหนาวเลย เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของการตามหาใครบางคนมาทำให้หัวใจอบอุ่น ซึ่ง องศา เลิฟท่อนฮุกเป็นพิเศษเพราะมีความน่ารักสดใส แถมยังนิยามเพลงนี้ว่ามีความ ‘Dreamy’ ทั้งเนื้อร้องและเมโลดี้ที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝัน โดยใน MV จะมีกิมมิกเป็น ‘ดวงดาว’ ที่คอยนำทาง แม้เนื้อหาจะมีความเหงาปนอยู่บ้าง แต่ดนตรีโดยรวมคือสดใสมาก
ส่วนเรื่อง MV นั้น องศา เผยว่า Mood & Tone ตรงกับความเป็นเด็กนิเทศของตัวเองสุดๆ เพราะเล่าเรื่องเบื้องหลังการทำละครเวที ทั้งพาร์ทที่ต้องซ้อมจนเหนื่อย ท้อ และต้องการกำลังใจ รวมถึงเรื่องมิตภาพของกลุ่มเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตกัน ซึ่งเจ้าตัวเลิฟ Storyboard ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเพราะรู้สึกว่าเป็นตัวเองมาก และตั้งใจทำเต็มที่เพื่อให้เพลงนี้ช่วยเติมความอบอุ่นให้หัวใจของทุกคน
บอกเลยว่างานนี้ใครที่ยังไม่มีคู่ ให้รีบไปฟังด่วน จะได้รู้ว่าความฝันที่อยากมีใครสักคนมันละมุนแค่ไหน หรือใครที่ชอบฟีลลิ่งเด็กนิเทศทำละครเวที ก็น่าจะอินกับ MV นี้ได้ไม่ยาก