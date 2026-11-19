ด่วน! แอนนา ทีวีพูล ถูกหามส่งโรงพยาบาล หลังอ้างโดนทำร้ายในเรือนจำ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2026 เฟิร์น วรรณภา โพสต์คลิปลง TikTok เผยข้อความจากจดหมายของ แอนนา ทีวีพูล หรือ วรินทร วัตรสังข์ อดีตพิธีกรและอินฟลูเอนเซอร์ที่ตอนนี้อยู่ในเรือนจำ โดยในจดหมายมีการอ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
ต่อมา เฟิร์น วรรณภา เดินทางไปเยี่ยมที่เรือนจำกลางคลองเปรมตอน 14.00 น. พร้อมเตรียมเงินสดและของไปให้ แต่ไม่เจอตัว เพราะแอนนาเพิ่งถูกย้ายตัวไปโรงพยาบาล เฟิร์นคาดว่าแอนนาน่าจะเจ็บเยอะมาก แต่ขอไม่ลงรายละเอียดว่าโดนอะไรมาบ้าง และกำลังรอไปดูอาการที่โรงพยาบาล
ถ้าใครจำไม่ได้ แอนนา วรินทร คือคนที่โดนศาลสั่งจำคุกรวมกว่า 100 ปี จากคดีฉ้อโกงประชาชนและกล่องสุ่มทิพย์ ซึ่งมีผู้เสียหายถึง 119 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 111 ล้านบาท โดยเจ้าตัวตัดสินใจไม่ขออุทธรณ์ ซึ่งคนใกล้ชิดบอกว่าสาเหตุมาจากปัญหาหมุนเงินในธุรกิจไม่ทันแต่ยังใช้ชีวิตหรูจนพลาดซ้ำๆ จนล้มละลาย
ส่วนในจดหมายนั้น มีเนื้อหาทั้งเรื่องอยากได้ชุดเปิดไหล่สีเขียวกับต่างหูเพชรเบา ๆ ขอเงิน 3,000 บาทไว้ซื้อของกิน และบอกว่าตอนนี้ติดเชื้อในท่อปัสสาวะเกือบตาย พร้อมบอกให้แม่เที่ยวปีใหม่เผื่อด้วยเพราะตัวเองต้องเคาท์ดาวน์ในห้องขัง