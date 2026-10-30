วุ่นทั้งบ้าน! บุ๋ม ปนัดดา แฉยับปัญหาชีวิตคู่ หลังสามีพาลูกหนีหายติดต่อไม่ได้
งานนี้มีเดือด! บุ๋ม ปนัดดา ออกมาแถลงเปิดใจถึงปัญหาชีวิตคู่กับสามี ก๊อต อธิป แบบหมดเปลือก ทั้งเรื่องมือที่สาม เรื่องเงินๆ ทองๆ รวมถึงเรื่องที่ดินที่กลายเป็นประเด็นร้อน โดยบุ๋มเผยว่าความสัมพันธ์ช่วงหลังเปลี่ยนไปเยอะ จากที่เคยใช้ชีวิตคู่ปกติ กลายเป็นคุยกันแต่เรื่องเงินจนเธอรู้สึกกดดันและเหนื่อยล้า เพราะต้องแบกภาระดูแลหลายอย่างไว้คนเดียว แต่ที่ผ่านมาก็พยายามอดทนเพื่อลูกมาตลอด
แต่จุดพีคคือเช้าวันที่ 13 ที่ทำให้บุ๋มช็อกสุดๆ เพราะ ก๊อต พาลูกทั้งสองคนออกจากบ้านไปแบบไม่บอกไม่กล่าว แถมโทรหาก็ไม่รับสายจนติดต่อลูกไม่ได้ สร้างความกังวลใจให้คนเป็นแม่แบบขั้นสุด
ด้วยความร้อนใจ บุ๋มเลยตัดสินใจโทรหา หนุ่ม กรรชัย ให้ช่วยประสานงานตามหาลูก ซึ่งสุดท้ายก็เจอตัวเด็กทั้งสองคนอยู่ที่คาร์แคร์แห่งหนึ่งในคลอง 3 โดยที่บุ๋มเพิ่งจะทราบเรื่องสถานที่นี้ในวันที่ 14
ส่วนฝั่ง ก๊อต พอโดนพบตัวก็บอกกับตำรวจว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวและจะจัดการกันเอง แต่บุ๋มแฉกลับว่าจนถึงวันที่ออกมาแถลงข่าว ทั้งคู่ยังไม่ได้คุยกันเลย แถมอีกฝ่ายก็ไม่รับสายด้วย บอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้คือตึงเครียดขั้นสุด และกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ