ฟารีดาเคลียร์จบ! ขอโทษติณติณ-แม่เฟิร์น ปมพาน้องเวร่าเข้าไลฟ์สด
เรื่องนี้ทำเอาชาวเน็ตลุ้นกันตัวโก่ง หลังจากมีประเด็นว่าฟารีดาพาน้องเวร่าเข้าร่วมไลฟ์สด ติณติณขอให้งดกิจกรรมดังกล่าวตามคำแนะนำของหมอ เพราะต้องเลี่ยงที่ที่คนเยอะๆ เสียงดัง หรือแสงจ้าที่อาจจะรบกวนลูกน้อย
ล่าสุด ฟารีดาไม่อยู่เฉย ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน TikTok ส่วนตัว fariidaatpv บอกขอบคุณทุกคนที่รักและเอ็นดูน้องเวร่า รวมถึงขอบคุณไหทองคำและแม่เฟิร์นที่คอยซัพพอร์ตและดูแลกันมาตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์จนถึงวันคลอด
ส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัย ฟารีดาชี้แจงว่าแม่เฟิร์นไม่ได้พาน้องเข้าไลฟ์ขายของเป็นประจำนะ มีแค่ครั้งแรกครั้งเดียวที่พาน้องเข้ามา แถมไม่ได้ปักตะกร้าขายของด้วย งานนี้ฟารีดาเลยขอโทษแม่เฟิร์นที่ได้รับผลกระทบจากความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น
ปิดท้ายด้วยการส่งข้อความถึงติณติณ โดยฟารีดากล่าวขอบคุณและขอโทษ พร้อมยืนยันชัดเจนว่าจะนำคำแนะนำเรื่องการไม่พาน้องเข้าไลฟ์สดไปปรับใช้ และจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก รวมถึงขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วย