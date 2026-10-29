ทำถึงเกิน! ผีเข้า (Possessed) ทะยานขึ้นที่ 1 บนแอปสตรีมมิง
แรงเกินต้านจริงๆ สำหรับ 'ผีเข้า (Possessed)' หนังสายสยองจากไทบ้าน สตูดิโอ ที่ที่กำลังได้รับความสนใจบนแพลตฟอร์มสตรีมมิง และขึ้นแท่นอันดับ 1 บนแอปสตรีมมิงไปเรียบร้อยแล้ว
เรื่องนี้เล่าถึง 'นัท' พยาบาลสาวจากกรุงเทพฯ ที่รับบทโดย อุ้ม อิษยา ฮอสุวรรณ ซึ่งต้องกลับบ้านเกิดไปดูแลแม่พร้อมกับทำงานในโรงพยาบาลประจำอำเภอ แล้วดันไปเจอ 'แม็ค' เด็กหนุ่มที่ชาวบ้านประสานเสียงว่าถูกผีเข้าสิง แต่ความล้ำคือตัวนัทเป็นสายวิทย์ เธอเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมีคำอธิบายทางการแพทย์หรือจิตวิทยาแน่นอน
แต่จุดพีคคือพอเริ่มมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว โดยเฉพาะคนในครอบครัว ความมั่นใจในเหตุผลของนัทก็เริ่มสั่นคลอน ซึ่งเราว่าเสน่ห์ของเรื่องนี้คือความหลอนแบบค่อยๆ ไต่ระดับ ผ่านบรรยากาศโรงพยาบาลชนบทและความเชื่อท้องถิ่นที่ชวนให้คิดว่า ตกลงมันคืออาการป่วยหรืออำนาจเหนือธรรมชาติกันแน่
ส่วนการแสดงของ อุ้ม อิษยา คือต้องยอมใจ เพราะต้องถ่ายทอดความเปลี่ยนแปลงของตัวละครจากพยาบาลที่เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์สุดๆ จนกลายเป็นคนที่เริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เคยเชื่อ ทำให้หนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หนังผีตุ้งแช่ทั่วไป แต่เป็นการสู้กันระหว่างเหตุผล ความศรัทธา และความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทัชใจสุดๆ
ว่าแต่ใครลองดูแล้วบ้าง หลอนจนไม่กล้าเข้าห้องน้ำคนเดียวเหมือนกันไหม?