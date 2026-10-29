ฮาโลวีนนี้มีเฮ! TrueOnline ใจดีแจกบัตรคอน NENE ROYAL & OZONE ให้ไปร็อกกันให้ยับ
สายร็อกเตรียมวอร์มคอรอเลย เพราะ TrueOnline Home Next สนับสนุนคอนเสิร์ต “NENE ROYAL & OZONE FIRST FULL CONCERT” ที่จะมาปลุกพลังดนตรีในงาน The Spooktacular Festival วันที่ 31 ตุลาคม 2026 ณ Festie Town ชั้น 2 Happitat งานนี้ใครเป็นลูกค้าทรูและดีแทคบอกเลยว่าห้ามพลาด เพราะมีสิทธิพิเศษรออยู่เพียบ
สำหรับใครที่อยากได้บัตรฟรี มีมาแจกทั้งหมด 30 ใบ (15 รางวัล) แค่ไปร่วมตอบคำถามผ่านทางโซเชียลของ TrueOnline และ True5G ให้ถูกต้องตามกติกา ก็มีลุ้นได้ไปกรี๊ดศิลปินคนโปรดแบบไม่ต้องเสียเงิน ส่วนใครที่เป็นลูกค้าทรูแบล็คและดีแทค Platinum Blue Member ยิ่งพิเศษเข้าไปอีก เพราะสามารถแลกบัตรชมคอนเสิร์ตพร้อมสิทธิ์ Meet & Greet เพื่อไปใกล้ชิดกับ NENE ROYAL & OZONE ได้แบบ Exclusive สุดๆ แต่ต้องรีบหน่อยนะเพราะสิทธิ์มีจำนวนจำกัด
นอกจากเรื่องคอนเสิร์ตแล้ว ภายในงานยังมีบูธถ่ายรูปธีมฮาโลวีนให้ได้แต่งตัวจัดเต็มไปเก็บภาพความประทับใจกัน และสำหรับใครที่กำลังมองหาเน็ตบ้าน TrueOnline Home Next ก็มีโปรโมชันราคาพิเศษเตรียมไว้ให้สมัครกันภายในงานด้วย
เตรียมรวมแก๊งเพื่อนให้พร้อม แล้วไปเจอกันวันที่ 31 ตุลาคม 2026 นี้ที่ Happitat บอกเลยว่าฮาโลวีนปีนี้ต้องเป็นวันที่แฟนๆ จดจำแน่นอน