เดียร์น่า ปล่อยโฮดูสารคดี ลิซ่า พร้อมบอกใบ้เรื่องหัวใจน้องสาวคนสนิทว่าแข็งแรงดี!
เดียร์น่า ฟลีโป นักแสดงสาวถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ตั้งแต่นาทีแรกที่ภาพยนตร์สารคดีชีวิตของ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล เริ่มฉาย โดยเดียร์น่ายอมรับว่าซึ้งและตื้นตันใจมาก โดยเฉพาะพาร์ทของคุณแม่ที่คอยผลักดันและซัพพอร์ตลิซ่ามาตลอด ทั้งเรื่องเรียนร้องเพลงและเรียนเต้น
เดียร์น่าบอกว่าการได้เห็นเบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆ และเรื่องที่ลิซ่าไม่เคยเล่ามาก่อน ทำให้รู้เลยว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องเจอเรื่องที่ยากมากๆ ซึ่งเธอภูมิใจมากที่ลิซ่าเป็นคนไทยที่ก้าวไปไกลระดับโลกได้ด้วยความทุ่มเทและความพยายามอย่างหนัก จนเห็นการเติบโตที่น่าอัศจรรย์ในทุกก้าว
เรื่องหัวใจที่ทุกคนอยากรู้
พอโดนจี้ถามถึงสถานะหัวใจและข่าวลือความสัมพันธ์ระหว่าง ลิซ่า กับ บลู พงศ์ทิวัตถ์ งานนี้เดียร์น่าไม่ได้ตอบตรงๆ ว่าหัวใจน้องเป็นสีอะไร แต่บอกว่าหัวใจของลิซ่าน่าจะแข็งแรงดี เพราะทุกครั้งที่เจอ ลิซ่าจะสดใสและมอบพลังบวกให้คนรอบข้างเสมอ ไม่ว่าจะเจออะไรก็ผ่านไปได้ด้วยดี
ในฐานะพี่สาวคนสนิท เดียร์น่ารู้สึกยินดีที่เห็นลิซ่าได้ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป ได้พักผ่อนและทำงานที่รักอย่างมีความสุข ส่วนเรื่องที่แฟนคลับเชียร์หรือสังคมจับตามอง เธอมองว่าห้ามความคิดใครไม่ได้ และในกลุ่มเพื่อนเองก็ไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวเชิงลึกขนาดนั้น แค่คุยกันปกติและโฟกัสที่ความสุขของลิซ่าเป็นหลัก
ปิดท้ายด้วยความน่ารักว่า ไม่ว่าลิซ่าจะเป็นยังไงเธอก็พร้อมซัพพอร์ตเสมอ เพราะทุกคนในกลุ่มเป็นเพื่อนกัน ถ้าน้องแฮปปี้เธอก็แฮปปี้ด้วย และมองว่าการที่ลิซ่าได้ใช้ชีวิตมีความสุขและทำงานให้ทุกคนได้ชื่นชมคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
สรุปคือพี่สาวคอนเฟิร์มว่าน้องแฮปปี้ดี ส่วนเรื่องหัวใจจะสีอะไรนั้น ต้องรอเจ้าตัวมาเฉลยเองแล้วล่ะ!