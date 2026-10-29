สวยครบเครื่อง! แบมบี้ สิรินโสพิศ กับลุค Miss Universe Ranong 2025 ที่ทำเอาเพจนางงามอยากให้กลับมาประกวด
นาทีนี้ต้องยกให้เธอเลยกับ แบมบี้ สิรินโสพิศ หรือ แบมบี้ เดอะสตาร์ 9 เจ้าของมงกุฎ Miss Universe Ranong 2025 ที่สวยแบบตะโกนจนเพจขยี้นางงามถึงกับต้องออกมาโพสต์ว่า "สวยมาก อยากให้ชีกลับมาประกวด" แถมยังให้เครดิตความปังว่าเธอเป็นลูกสาวคนเล็กของ เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง อดีตนางสาวไทย พ.ศ. 2527 บอกเลยว่าดีเอ็นเอความสวยส่งต่อมาแบบจัดเต็ม
ไม่ได้มีดีแค่หน้าตา เพราะแบมบี้เป็นสาวรักสุขภาพ สายออกกำลังกาย เห็นไลฟ์สไตล์ในโซเชียลเข้าฟิตเนส และเป็นสายลุยที่ชื่นชอบการวิ่งเทรล แต่ที่น่ารักจนใจเจ็บคือเธอเป็นคนชอบธรรมะด้วย โดยแบมบี้เผยในคลิปว่าการชอบธรรมะทำให้เธอได้อยู่กับตัวเอง ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น และทำให้เข้าใจผู้คนรวมถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาในโลกใบนี้
บอกเลยว่าครบเครื่องขนาดนี้ ทั้งหุ่นสับ จิตใจดี แถมทัศนคติเลิศ ใครไม่เชียร์ให้กลับมาประกวดอีกรอบก็คงแปลกแล้วป่ะ