เตรียมตัวคลุกฝุ่น! GMMTV ส่งซีรีส์วายสายบู๊ย้อนยุค 1956 ‘หงเสนคลุกฝุ่น’ ลงจอคืนนี้
GMMTV จัดเต็มปิดท้ายปีด้วยการส่งซีรีส์วายสายบู๊ย้อนยุคไปปี 1956 ในเรื่อง “หงเสนคลุกฝุ่น Lovers & Gangsters” ผลงานกำกับของ กัลยกร นาวารัตน์ ที่จะพาเราไปดูความเท่แบบนักเลงโบราณภายใต้คอนเซปต์ “อยู่ในถิ่นเป็นนักเลง อยู่ใกล้เธอเป็นนักรัก”
เรื่องนี้ขนคู่จิ้นมาแบบจัดหนัก ทั้ง ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง และ บุ๊ค-กษิดิ์เดช ปลูกผล มาเจอกับ เกรท-สพล อัศวมั่นคง และ ไบร์ท-รพีพงศ์ ทับสุวรรณ พร้อมทัพนักแสดงอีกเพียบอย่าง มาร์ค ณฐริศร์, พร้อม ทีปกร, ม่อน ธนัชชัย, พิพลอย กัญญรัตน์, เวนช์ ฟอลโคเนอร์ และ สุ่ย พรนภา
พล็อตเรื่องคือการปะทะกันของสองขั้วอำนาจ เมื่อ “หงเสน” (ฟอส จิรัชพงศ์) หัวหน้าแก๊งเก้ายอดผู้คุมย่านฝั่งธนบุรี ต้องมาเปิดศึกเดือดกับ “เส็ง” (เกรท สพล) หัวหน้าแก๊งคลุกฝุ่นที่คุมย่านฝั่งพระนคร โดยมีปมแค้นในอดีตเป็นตัวจุดชนวน
แต่ความพีคคือท่ามกลางสงครามแก๊ง กลับมีความรักก่อตัวขึ้นแบบไม่คาดคิด ทั้งระหว่าง หงเสน กับ “ย้ง” (บุ๊ค กษิดิ์เดช) ซึ่งเป็นน้องชายของเส็ง และอีกคู่คือ เส็ง กับ “โซ่” (ไบร์ท รพีพงศ์) สมาชิกใหม่ของแก๊ง บอกเลยว่างานนี้ความรัก ความแค้น และความลับจะพัวพันกันจนชีวิตเปลี่ยนแน่นอน
ใครอยากรู้ว่าศึกครั้งนี้จะจบลงด้วยหมัดหรือจูบ ตามไปลุ้นกันได้ในตอนแรก วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคมนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง one31 หรือจะรอดูย้อนหลังตอน 21.30 น. บนแอปพลิเคชัน oneD
จะบู๊ระห่ำหรือจะฟินจนจิกหมอน ต้องรอดูว่าความแค้นกับความรัก อะไรมันจะแรงกว่ากัน!