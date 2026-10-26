วุ่นเลย! เลื่อนฉาย นาคี 3 หลัง แต้ว ยื่นค้านโดนตัดต่อฉากวาบหวิว
เรื่องนี้มีดราม่า! เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 บริษัท มีรักษ์ 1 จำกัด ของ แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ ได้ส่งหนังสือยื่นคัดค้านและไม่ยินยอมให้บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด เผยแพร่ภาพการแสดงในภาพยนตร์เรื่อง "ครุฑ นาคี" เนื่องจากมีการนำภาพไปตัดต่อในลักษณะที่ทำให้เกิดความอับอาย และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนักแสดง
ทางฝั่งคุณแต้วมองว่าการดัดแปลงภาพแบบนี้ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติคุณ แถมยังเสี่ยงทำให้คนดูเข้าใจผิดได้ว่านั่นคือภาพจากการแสดงจริงของเธอ
ผลกระทบที่ตามมาคือ บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด ต้องประกาศเลื่อนกำหนดฉายภาพยนตร์เรื่อง "นาคี 3 ครุฑา นาคี" จากเดิมวันที่ 22 ตุลาคม 2026 ขยับไปเป็นวันที่ 23 ตุลาคม 2026 เพื่อทำการตัดฉากบางส่วนที่ แต้ว ณฐพร ร่วมแสดงออกไปให้เรียบร้อยก่อน
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก