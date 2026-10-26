อัปเดตความปัง! ทั้งหนังผี เสือสมิง และแฟนมีตกลัฟ คณาวุฒิ ที่เตรียมบุกให้กรี๊ด
เริ่มที่สายหลอนต้องเตรียมตัว เพราะภาพยนตร์ “EXCHANGE เรียน แลก ผี” ปล่อยทีเซอร์ออกมาให้ขนลุกแล้ว กับพล็อตเรื่องสุดบีบคั้นเมื่อคุณแม่ต้องยอมเดิมพันทุกอย่างเพื่อตามหาลูกสาวที่หายตัวไป แต่ความพีคคือตอนได้ลูกคืนมา เธอกลับพบว่าลูกสาวคนนี้อาจไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป งานนี้ได้ นุ่น ศิรพันธ์, จี๋ สุทธิรักษ์ และ เดนิส เจลีลชา คัปปุน มานำแสดง เตรียมไปพิสูจน์ความหลอนพร้อมกัน 3 ธันวาคม 2026 ในโรงภาพยนตร์
ส่วนใครที่ชอบงาน CG ล้ำๆ ต้องดูภาพยนตร์แอ๊กชั่นสยองขวัญ “สมิงที่เสิงสาง” ที่ผู้กำกับ คุ้ย ทวีวัฒน์ เผยว่าทีมงานฉายาพิกเจอร์ที่มีบุคลากรผ่านงานฮอลลีวู้ดทำเสือตัวจริงได้ ซึ่งยากกว่าเสือแบบมอนสเตอร์เพราะคนดูเคยเห็นเสือจริงอยู่แล้ว และเขายังให้โจทย์ที่โหดกว่าว่าเสือต้องออกมาในตอนกลางวันแดดเปรี้ยงๆ ให้ได้
เตรียมวอร์มคอรอเจอ กลัฟ คณาวุฒิ
ฝั่งแฟนคลับเตรียมกรี๊ดให้สุดเสียง เพราะ กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ กำลังจะจัด FANMEET ในธีม Gulf Club 2026 : Infinite Party โดยใช้สัญลักษณ์อินฟินิตี้สื่อถึงความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดตลอด 8 ปีในวงการ งานนี้จัดเต็มทั้งโชว์พิเศษและแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์ เจอกัน 6 ธันวาคม 2026 เวลา 15.00 น. ที่ MCC HALL, THE MALL LIFESTORE BANGKAPI ใครอยากไปกดบัตรได้ที่ www.gulfkanawutofc.com
สายบิดห้ามพลาด งานรวมตัวไบเกอร์
ปิดท้ายด้วยงาน HUNGRY HIGHWAY ROAD FOR RIDE AND BITE ไลฟ์สไตล์เฟสติวัลสำหรับคนรักมอเตอร์ไซค์ ที่รวมทั้งบูธของแต่ง อุปกรณ์ขับขี่ และเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมโซนอาหารเครื่องดื่ม และคอนเสิร์ตจากศิลปินอย่าง ปีเตอร์ คอร์ป x แคทรียา อิงลิช, บิลลี่ โอแกน, อี๊ด ฟลาย และ ทิลลี่เบิร์ด โดยงานจะจัดขึ้น 6-8 พฤศจิกายน 2026 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เอกมัย-รามอินทรา รายละเอียดเพิ่มเติมตามไปดูได้ที่ Facebook : HungryHighway
ตารางแน่นขนาดนี้ เตรียมล้างหูรอฟังเสียงกรี๊ดและเตรียมใจไปโดนผีหลอกกันได้เลย