ซานิ ประกาศชัดไม่แต่งงานแน่นอน! เผยทัศนคติความรักแบบไม่ครอบครอง แฟนจะมีคนคุยเยอะก็ได้เพราะเราก็มี
ซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ นักร้องและพิธีกรสาวอารมณ์ดี ออกมาเปิดใจถึงชีวิตในวัย 41 ปี โดยให้มุมมองเรื่องความรักและสถานะหัวใจในปัจจุบันแบบชัดเจนว่าชีวิตนี้ไม่มีคำว่าแต่งงานอยู่ในหัวแน่นอน
วัย 41 ที่ขอลงว่า 14 อีกครั้ง
เจ้าตัวยอมรับว่าอายุ 41 ปีแล้ว ซึ่งรู้สึกว่าแก่มากๆ และไม่คิดว่าจะอายุถึงขนาดนี้ได้ แต่เลือกที่จะลงว่าอายุ 14 อีกครั้ง ส่วนเรื่องความสวยนั้น ซานิบอกว่าทุกคนชมว่าสวยหมดเพราะหมอทำมาสวย ใครไม่ชมอาจจะโดนฟาดหรือโดนเสยได้ รวมถึงมีการสะกดจิตเพื่อนๆ ให้ชมว่าสวย ซึ่งคุณตั้มก็เคยแท็กว่าเธอเป็นคนสวยของน้อง ส่วนคำชมจากแฟนนั้นถือเป็นเรื่องปกติ เพราะเธอได้ยินคำชมแบบนี้จากคนเป็นร้อยๆ คนแล้ว
ในส่วนของนิสัยการบ่น ซานิยอมรับว่าบ่นทุกคน จนแฟนบอกว่าอยากให้อยู่บ่นไปนานๆ แม้แต่เพื่อนวัยเดียวกันก็ยังเตือนว่าอย่าเอาเงินไปเที่ยวผู้หญิงเยอะ ซึ่งเธอก็บอกว่าเป็นการพูดลอยๆ และเธอก็เตือนทุกคนรวมถึงตัวเองให้กลับมาดูตัวเองด้วย โดยมองว่าวัย 41 ปีเป็นวัยที่แปลกและดี เพราะมีความสุขุมและนิ่งขึ้น ทำให้ต้องวางแผนชีวิตว่าจะเดินต่อไปในรูปแบบไหน
รักอิสระขั้นสุด ยันไม่แต่งงานแน่นอน
สำหรับเรื่องความสัมพันธ์ ซานิเผยว่าเธอและแฟนมีความคิดที่ตรงกัน ซึ่งถ้าไม่ตรงกันก็บอกให้เดินออกไปได้เลย ส่วนทางครอบครัวและคุณแม่ก็ให้อิสระเต็มที่และไม่ได้คาดหวังอะไร เพราะตัวซานิเองไม่ได้ชื่นชอบการแต่งงาน แม้จะยินดีกับคนที่แต่งงานด้วย แต่เธอมองว่าตัวเองเป็นคนชอบอยู่ตัวคนเดียวและรักอิสระมาก
เธอมองว่าคำว่าคู่ชีวิตกับการแต่งงานนั้นเหมือนกัน สำหรับเธอจึงขอเรียกคนรอบข้างว่าเป็นเพื่อน เพื่อนที่ดี หรือเพื่อนที่ปรึกษา โดยยอมรับว่ามีเพื่อนคู่คิดให้ปรึกษาหลายคน และไม่อยากให้ใครมาจับจ้องว่าต้องเป็นคนคนเดียวเท่านั้น ส่วนเรื่องที่แฟนจะน้อยใจหรือไม่นั้น เธอเชื่อว่าทุกคนต้องมีความสุขด้วยตัวเอง ไม่ใช่มีความสุขเพราะคนอื่น เหมือนกับที่เพื่อนๆ ของเธอก็น้อยใจที่เธอไม่ค่อยไปปาร์ตี้ด้วยเพราะรักอิสระสูง
ซานิยืนยันหนักแน่นว่าไม่แต่งงานแน่นอน ไม่ต้องคิดและไม่ต้องคาดหวัง ส่วนเรื่องการให้เกียรติเวลาพูดถึงกันในการให้สัมภาษณ์ เธอมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ควรทำ ไม่ว่าจะมีฐานะหรือเพศอะไร แม้แต่กับเพื่อนก็ต้องให้เกียรติกัน
ความสัมพันธ์แบบไม่ครอบครอง แฟร์ๆ ให้มีคนคุยได้
ในมุมมองความรัก ซานิชอบความเรียบง่าย และเชื่อว่าถ้าต้องเป็นคู่กันแล้วเกิดความคาดหวังว่าอีกฝ่ายต้องเป็นเพื่อนหรือแฟนที่ดี มันอาจกลายเป็นความทุกข์ได้ เธอจึงรู้สึกว่าการไม่ไปจับจองหรือเป็นเจ้าของกันนั้นมีความสุขกว่า เพราะการครอบครองอาจนำมาซึ่งความทุกข์ ซึ่งเรื่องนี้กลุ่มเพื่อนสนิทและคุณแม่ที่รักอิสระสูงเหมือนกันเข้าใจดี และรู้ว่าเธอไม่อยากแต่งงานหรืออยากมีใครมาอยู่ด้วยกันตลอด 24 ชั่วโมง
เมื่อถูกถามเรื่องความหวงแฟนที่หล่อมาก ซานิบอกว่าคนหล่ออยากไปไหนก็ไปได้ เพราะเธอมีธรรมะในใจระดับหนึ่งและไม่อยากครอบครอง โดยเชื่อว่าทุกคนมีเส้นทางและชะตาของตัวเอง ซึ่งตอนนี้เธอเจอชะตาของตัวเองแล้วคือการเป็นคนโสดที่โดดเดี่ยวแต่มีความสุข โดยมีเพื่อนคู่คิดเคียงข้าง และนิยามสถานะกับดรีมว่าเป็นเพื่อนกันไป ดังนั้นจึงถือว่าสถานะคือโสด
ส่วนประเด็นที่แฟนจะมีคนคุยเยอะได้หรือไม่ ซานิมองว่าแล้วแต่เขา เพราะตัวเธอเองก็มีคนคุยเหมือนกัน และมองว่าคนเราจะคุยกับคนเดียวได้อย่างไร เพราะอาจจะทำให้เป็นบ้าได้ ดังนั้นต้องแฟร์ๆ ต่อกัน การกั๊กกันจะยิ่งทำให้ไม่มีความสุข ถ้าอีกฝ่ายเจอทางที่เรียบง่ายก็ให้ใช้ชีวิตตามปกติไปเลย
บอกเลยว่าทัศนคติแบบนี้คือที่สุดของความสตรอง ใครจะกล้าหวงในเมื่อเจ้าตัวประกาศว่า 'โสดแบบแฮปปี้' ขนาดนี้!