ออร่าความรักหรือเปล่า? แจ็คกี้ ชาเคอลีน ปล่อยความสวยฉ่ำจนเพื่อนแห่แซวสนั่น
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2026 แจ็คกี้ ชาเคอลีน นักแสดงสาวที่ใครๆ ก็จับตาเรื่องหัวใจ ได้ปล่อยเซตภาพลุคสวยโดดเด่น ผิวโกลว์เปล่งประกายจากงาน ELLE Fashion Week 2026 ซึ่งบอกเลยว่าออร่าพุ่งจนฉุดไม่อยู่จริงๆ
แต่ที่ทำให้ชาวเน็ตหูผึ่งไม่ใช่แค่ความสวย เพราะเพื่อนสนิทอย่าง นนท์ อินทนนท์ เข้ามาคอมเมนต์แซวว่า "สวยสะกดคนนั้น" แถม คารีสา ยังร่วมวงถามแบบชวนคิดว่านี่คือออร่าคนมีความรักหรือเปล่า
งานนี้ยิ่งตอกย้ำความสงสัย เพราะก่อนหน้านี้ในงานวันเกิดของแจ็คกี้ มี ท็อป ทศพล หนุ่มหล่อเข้มมาปรากฏตัวอยู่ข้างๆ จนกลายเป็นคนที่กองเชียร์ลุ้นให้พัฒนาความสัมพันธ์ด้วย แถม หวานเจี๊ยบ ผู้จัดการส่วนตัว ยังทิ้งคำใบ้ชวนสงสัยว่าปีนี้ไม่โสด ไม่เหงา
สวยขนาดนี้แถมมีคนใบ้ขนาดนั้น จะมีใครมาสะกดหัวใจสาวแจ็คกี้จริงไหมนะ?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก