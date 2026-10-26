ปังไม่ไหว! ‘น้องแอบิเกล’ เดบิวต์เป็นศิลปินวัย 4 ขวบ ยอดวิวเพลง กุ๊กกู๋ พุ่งเฉียดล้าน
เตรียมตัวเป็นซุปตาร์ตามรอยคุณแม่ได้เลย เพราะน้องแอบิเกล หรือ ด.ญ.แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ก้าวเข้าสู่วงการเพลงอย่างเป็นทางการแล้วในวัย 4 ขวบ โดยใช้ชื่อศิลปินว่า “ABIGAiL” ทำเอาพี่เลี้ยงออนไลน์ทั่วประเทศตื่นเต้นกันจนนั่งไม่ติด
เมื่อ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต โพสต์ภาพและวิดีโอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโชว์เบื้องหลังการทำงานที่เห็นเลยว่าน้องเกลทุ่มเทสุดๆ ทั้งการซ้อมร้องเพลง เข้าห้องอัดเสียง เล่นเปียโน แถมยังจำโน้ตเพลงได้ด้วยตัวเองอีกด้วย ส่วนการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลง กุ๊กกู๋ ก็น่าเอ็นดูขั้นสุดเพราะเจ้าตัวตั้งใจทำหน้าที่แบบเต็มที่มาก
ความอบอุ่นยังไม่หมดแค่นั้น เพราะใน MV เพลงนี้แม่ชมยังแท็กทีมพี่สายฟ้าและพี่พายุมาช่วยแสดงและให้กำลังใจน้องสาวด้วย ซึ่งแม่ชมก็ได้เขียนแคปชั่นขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคนที่ช่วยผลักดันผลงานชิ้นแรกของลูกสาวในครั้งนี้
ส่วนยอดวิวมิวสิกวิดีโอเพลง กุ๊กกู๋ ภายในเวลาเพียง 2 วัน พุ่งสูงถึงกว่า 870,000 วิวแล้ว
ใครยังไม่ได้ดูรีบไปกดดูด่วน เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง!