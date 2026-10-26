มาร์ช จุฑาวุฒิ ควงหมอเยลลี่ทัวร์จีน พร้อมโชว์ภาพฝีมือตากล้องจีน ลงแคปชั่นหล่อกว่าดารา
มาร์ช จุฑาวุฒิ ทำเอาแฟนคลับยิ้มแก้มปริ หลังเปิดภาพโมเมนต์สุดคิวท์พาคุณหมอเยลลี่และกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวประเทศจีนโดยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2026 เจ้าตัวเปิดภาพจากฝีมือตากล้องจีน พร้อมลงแคปชั่นว่า "หล่อกว่าดารา หล่อเหมือนน้าเดช"
นอกจากภาพเซตตากล้องแล้ว ยังมีช็อตที่มาร์ชพาคุณหมอเยลลี่ไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ด้วยกัน ซึ่งความน่ารักของคู่นี้คือความต่างแบบสุดขั้ว เพราะในขณะที่มาร์ชเป็นหนุ่มเอ็กซ์โทรเวิร์ดขั้นสุด แต่คุณหมอเยลลี่กลับเป็นสาวอินโทรเวิร์ดที่ต้องคอยรับมือกับพลังงานล้นๆ ของแฟนหนุ่ม
แน่นอนว่าชาวเน็ตไม่พลาดที่จะเข้ามาแซวความนิ่งของคุณหมอว่าเหมือนโดนแกล้งตลอดเวลา บางคนก็บอกว่าคุณหมออดทนมาก เดี๋ยวมาร์ชจุก็โตแล้ว หรือถึงขั้นถามหาหน่วยงานช่วยเหลือคุณหมอ แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่มองว่าสีหน้าของคุณหมอดูมีความสุขมาก
สำหรับความสัมพันธ์ของ มาร์ช จุฑาวุฒิ และ คุณหมอเยลลี่ หรือ พญ.วงศ์อักษร เอื้อธีรศรัณย์ ซึ่งเป็นอายุรแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ทั้งคู่รักกันมานานหลายปี โดยมีจุดเริ่มต้นคือมาร์ชเห็นคุณหมอผ่านโซเชียลจนต้อง DM ทักไป จนกลายมาเป็นคู่รักที่น่าเอ็นดูอย่างที่เห็น
บอกเลยว่าความนิ่งสู้กับความดีดนี่แหละคือเสน่ห์ของคู่นี้