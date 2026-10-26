ลิซ่าคัมแบ็กแรง! ส่ง MV Tarantino ยอดวิวพุ่ง พร้อมโมเมนต์หวานจาก บลู พงศ์ทิวัตถ์
ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK ปล่อย MV เพลงใหม่ชื่อ “Tarantino” ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงจาก EP PRESS PLAY เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2026 งานนี้ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะจัดเต็มคิวบู๊แบบสับๆ จนยอดวิวพุ่งทะลุ 46 ล้านครั้งภายในเวลาเพียงวันเดียว บอกเลยว่าความปังระดับนี้มีแต่คำว่าจึ้ง!
แต่ที่ทำเอาชาวเน็ตตาโตและยิ้มตามไม่ใช่แค่เรื่องเพลง เพราะ บลู พงศ์ทิวัตถ์ รีบโผล่มาซัพพอร์ตทันที โดยเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม บลูได้โพสต์สตอรี่รีโพสต์ MV “Tarantino” พร้อมแท็กหาลิซ่าโดยตรง เป็นการส่งกำลังใจที่ทำเอาแฟนๆ ใจฟูไปตามๆ กัน
ถ้าใครยังจำไม่ได้ ย้อนดูโมเมนต์ก่อนหน้านี้ของคู่นี้ยิ่งทำให้กองเชียร์กรี๊ดหนักกว่าเดิม ทั้งภาพที่บลูเคยร่วมโต๊ะทานอาหารกับครอบครัวของลิซ่า หรือช็อตที่คนตาดีเห็นทั้งคู่เดินเล่นชิลๆ ย่านทรงวาดจนกลายเป็นภาพน่ารักๆ ที่ถูกพูดถึงกันว่อน จะในมุมงานหรือนอกจอ ทั้งคู่ก็ดูจะซัพพอร์ตกันดีไม่มีแผ่วจริงๆ
ส่วนเรื่องสถานะจะเป็นยังไงนั้น บอกเลยว่าเราต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะมีอะไรมาให้กรี๊ดเพิ่มอีกไหม!