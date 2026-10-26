ส่องรันเวย์ AB. Angeles Balek. ในงาน ELLE Fashion Week 2026 จึ้งทุกลุค!
จบลงไปแล้วกับโชว์ของ AB. Angeles Balek. ในคอลเล็กชั่น Resort 2027 ที่งาน ELLE Fashion Week 2026 at ICONSIAM ซึ่งรอบนี้แบรนด์เน้นการใช้ลายพิมพ์ศิลปะถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติ โดยแบ่งลุคบนรันเวย์ออกเป็นสามกลุ่มหลัก
เริ่มที่กลุ่ม Ember Bloom ที่เต็มไปด้วยดอกไม้ซิกเนเจอร์แมตช์กับสีส้มอิฐแบบลงตัวสุดๆ แถมยังเพิ่มกิมมิกด้วยกระเป๋าสานและหมวกสานที่สีเข้าชุดกันเป๊ะ ตามมาด้วย Midnight Flora ที่เปลี่ยนโหมดมานำเสนอเสน่ห์ยามค่ำคืนผ่านโทนสีฟ้าและน้ำเงินเข้ม และปิดท้ายด้วย Terra Fade ที่ผสมผสานความเยือกเย็นกับความร้อนแรงเข้าด้วยกัน ออกมาเป็นลุคเซ็กซี่แบบมีรสนิยมที่สะท้อนตัวตนผู้หญิงรุ่นใหม่ได้ดีมาก
นอกจากนี้ยังมีลุคชุดเจ้าสาวสีขาวที่ดูสง่างาม แต่ยังไม่ทิ้งตัวตนของแบรนด์ด้วยการใส่ดีเทลดอกไม้ไว้บนเกาะอกและกระโปรงที่ดีไซน์ให้เหมือนกลีบดอกไม้จริงๆ
แต่จุดที่พีคที่สุดต้องยกให้ช่วงฟินาเล่ เพราะ ใหม่ ดาวิกา ปรากฏตัวสร้างเซอร์ไพรส์เรียกเสียงปรบมือจากทุกคน ในลุคที่บิดจากชุดว่ายน้ำดีไซน์ร่วมกับกระโปรงปักเพชรแบบละเอียดกริบ โดยเดินออกมาพร้อมกับ แองจี้ แอนเจลิส ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ของแบรนด์