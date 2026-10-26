ช็อกแรง! หยาดทิพย์ ประกาศเลิก เมฆ รามา จบความสัมพันธ์เรียบร้อย
งานนี้ทำเอาแฟนคลับอึ้งไปตามๆ กัน เมื่อนางเอกสาว หยาดทิพย์ ราชปาล โพสต์ประกาศเลิกรากับสามี เมฆ รามา รัศมีรามา นักธุรกิจหนุ่มอย่างเป็นทางการ โดยเจ้าตัวระบุข้อความสั้นๆ แต่ชัดเจนว่า “หยาดกับสามีได้ยุติความสัมพันธ์ระหว่างกันลงเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับกำลังใจนะคะ”
ถ้าใครจำได้ คู่ของหยาดทิพย์กับเมฆ รามา เริ่มต้นรู้จักกันในปี 2020 และตอนแรกมีแพลนจะจัดงานแต่งงานวันที่ 21 และ 30 เมษายน 2021 แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งคู่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด จึงประกาศยกเลิกและเลื่อนงานแต่งออกไป
ต่อมาทั้งคู่ได้เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเพื่อกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์มงคลชีวิตคู่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2021 จากนั้นจดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน และมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือ น้องเมย่า
ทั้งนี้ เมฆ รามา เคยตกเป็นข่าวใหญ่และถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวโยงกับเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงิน ก่อนศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง และได้กลับมาอยู่กับครอบครัว ก่อนที่ทั้งคู่จะเลิกรากันในที่สุด