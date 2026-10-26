เตรียมทิชชู่รอเลย! เก็บแผ่นดิน ละครรักชาติฉบับดราม่าจัดเต็ม นำทีมโดย ภณ ณวัสน์
เปิดตัวแรงกับละครฟอร์มยักษ์ 'เก็บแผ่นดิน' ที่เอาเรื่องรักชาติมาเดิมพันด้วยชีวิตและหัวใจ โดยมี ภณ ณวัสน์ รับบทเป็น ชลชาติ นายทหารหนุ่มสายมุ่งมั่นที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดตอนปะทะกับพวกพ่อค้ายาเสพติด คือแบบว่าความทุ่มเทเกินร้อยจนแม่กับ ไอรีน (นิ้ง ศรัณยา) พยาบาลสาวคนรักต้องคอยเตือนให้ห่วงความปลอดภัยบ้าง แต่ก็นั่นแหละ ความทุ่มเทนี้ดันนำไปสู่โศกนาฏกรรม เพราะการค้ายาไม่เพียงแต่ทำลายประเทศ แต่ยังพรากคนรักไปจากชีวิตชลชาติอีกด้วย
ตัดภาพไปที่ชายขอบประเทศไทย เราจะเจอกับ มินทะดา (ไอซ์ ภาณุวัฒน์) และ สิพราย (อเล็กซ์ เรนเดลล์) สองนักรบจากเผ่าคาเซที่สู้กับรัฐบาลซาวินมาอย่างยาวนาน แต่จุดพีคคือทั้งคู่ต้องวางปืนแล้วหันมาจับหนังสือในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เมืองไทย ซึ่งที่มหาวิทยาลัยนี่แหละที่มินทะดาได้พบกับ พันพัสสา (อุ้ม อิษยา)
แต่ความสงบสุขอยู่ได้ไม่นาน เพราะเผ่าคาเซกำลังจะโดนรัฐบาลซาวินโจมตีขั้นเด็ดขาดที่ริมแม่น้ำกั้นกลางระหว่างสองแผ่นดิน งานนี้ต้องมาลุ้นกันว่าภารกิจเพื่อชาติและหัวใจของ ชลชาติ, มินทะดา และพันพัสสา จะจบลงยังไง
เบื้องหลังความปังและทีมนักแสดง
ละครเรื่องนี้สร้างจากบทประพันธ์ของ นายพันดี เขียนบทโดย จรูญพร ปรปักษ์ประลัย และได้ ภูธเนศ หงษ์มานพ มากำกับการแสดง โดยมี นพพล โกมารชุน และ ปรียานุช ปานประดับ ดูแลการดำเนินงานจากค่ายเป่าจินจง ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ส่วนทัพนักแสดงบอกเลยว่าแน่นมาก นอกจากตัวหลักอย่าง ภณ ณวัสน์, อุ้ม อิษยา, ไอซ์ ภาณุวัฒน์ และ อเล็กซ์ เรนเดลล์ แล้ว ยังมีนักแสดงร่วมอีกเพียบ ทั้ง กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ (รับบท มะนุ), วรชน แก้วจินดา (รับบท ยะโพ), นพวิชญ์ ไทยแท้ (รับบท อองดี) รวมถึง นพพล โกมารชุน (รับบท ฮีโข่), ภูธเนศ หงษ์มานพ (รับบท สันทา), พิยดา อัครเศรณี (รับบท เยียซ่า) และอริศรา วงศ์ชาลี (รับบท มะแว)
ดูทรงแล้วน่าจะเป็นละครที่ครบรสทั้งบู๊ ทั้งรัก และความเศร้า ใครชอบแนวรักชาติแต่มีความดราม่าบีบหัวใจ บอกเลยว่าห้ามพลาด!