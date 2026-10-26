ตัวมัมปล่อยจอย! ชมพู่ อารยา อินจัดเมาท์ซีรีส์ AI ฉากลูกมาเฟียขับเรือชนตัวร้ายจนเป็นไวรัล
สมฐานะตัวมัมที่สร้างรอยยิ้มให้แฟนคลับเสมอ ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ทำเอาโลกออนไลน์แตกตื่นหลังจากปล่อยคลิปวิดีโอคอนเทนต์โปรโมตสมาร์ตโฟนหน้าจอพับรุ่นใหม่ โดยในคลิปนี้เจ้าตัวลงทุนสวมบทเป็นพนักงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่คอยรับสายตอบข้อสงสัยให้คนที่กำลังเดือดร้อน
แต่จุดพีคที่กลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนคือตอนที่มีสายจากทางบ้านโทรมาปรึกษาปัญหาหัวใจด้วยน้ำเสียงเศร้า เพราะโดนแฟนหนุ่มบอกเลิกด้วยเหตุผลสุดแปลก คือเธอติดดูซีรีส์แนวตั้งที่สร้างด้วยเทคโนโลยี AI มากเกินไปจนไม่ยอมตอบแชต
แทนที่แม่ชมจะช่วยดึงสติหรือปลอบประโลมคนอกหักตามบทบาท แต่พอได้ยินว่าเป็นซีรีส์ AI เท่านั้นแหละ เจ้าตัวถึงกับตาโตและอินจัดจนเก็บอาการไม่อยู่ รีบเปลี่ยนโหมดมาเมาท์เรื่องซีรีส์ AI เรื่องโปรดให้คู่สายฟังด้วยท่าทางจริงจังว่า “จะมีเรื่องนี้ที่เป็นลูกมาเฟียเคยดูไหมคะ ที่เขาเป็นลูกมาเฟีย แล้วที่เขาขับเรือชนกันกับตัวร้ายไง จำได้ไหม เรื่องนี้ก็สนุกนะคะ นางเอกเก่งมากเลยค่ะ บู๊มาก”
ความเห็นภาพชัดเจนของการบรรยายฉากแอ็กชันที่ราวกับพาผู้ฟังไปนั่งอยู่บนเรือลำเดียวกัน ทำเอาคนที่ได้ดูคลิปนี้หลุดขำกันสนั่น จนแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวความน่ารักและความอินของซุปตาร์สาวกันรัวๆ
ใครจะไปคิดว่าการเป็นคอลเซ็นเตอร์จะจบลงด้วยการป้ายยาซีรีส์ AI ได้ขนาดนี้ มีใครโดนตกจนอยากไปหาพิกัดดูตามบ้าง?