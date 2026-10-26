MGI ประกาศไม่ส่ง 6 ประเทศรวมไทยลุยมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 75
บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI ออกแถลงการณ์เมื่อ 21 ตุลาคม 2026 ชี้ชัดว่าหลังจากปรึกษากับทุกฝ่ายรวมถึงตัวแทนสาวงามแล้ว ได้ข้อสรุปว่าตัวแทนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และลาว จะไม่เดินทางไปเข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75 ที่ประเทศเปอร์โตริโก ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
งานนี้บอกเลยว่าไม่ใช่การสละสิทธิ์แบบธรรมดา เพราะในแถลงการณ์ย้ำว่าการไม่ไปครั้งนี้ ไม่ถือเป็นการถอนตัวโดยสมัครใจตามสัญญา ไม่ใช่การสละสิทธิแฟรนไชส์ของ MGI และไม่ใช่การยอมรับจุดยืนในแถลงการณ์สาธารณะที่เกี่ยวกับหกประเทศนี้ด้วย ทาง MGI ยืนยันว่ายังคงรักษาสิทธิตามสัญญาและสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่อหรือขยายสิทธิเหล่านั้นตามข้อตกลง
ส่วนในแถลงการณ์ยังระบุอีกว่าโดยแถลงการณ์ระบุว่าสถานการณ์รอบการประกวดครั้งนี้ ไม่ควรมาลดทอนความสำเร็จหรือความรับผิดชอบที่ผู้หญิงทั้งหกคนมีต่อประเทศของตน โดยระบุว่าพวกเธอจะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีและตำแหน่งระดับประเทศ และทางบริษัทเองก็จะไมยอมเสียสิทธิตามสัญญาเช่นกัน
ทิ้งท้ายด้วยความซึ้ง ขอบคุณประชาชน ผู้สนับสนุน กรรมการระดับชาติ และชุมชนนางงามของทั้ง 6 ประเทศที่เข้าใจและซัพพอร์ตมาตลอด โดยตัวแทนทุกคนจะยังคงทำหน้าที่รับใช้ประเทศด้วยความภาคภูมิใจ สร้างผลกระทบเชิงบวก และยึดมั่นในคุณค่าที่ทำให้พวกเธอได้ตำแหน่งระดับประเทศ ส่วนเรื่องกฎหมายและสิทธิตามสัญญา MGI ยืนยันว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของสาวๆ อย่างเต็มที่
บอกเลยว่าเด็ดขาดมาก การรักษาสักดิ์ศรีต้องมาก่อน เรื่องนี้ใครว่ายังไงบ้าง?