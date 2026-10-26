เกาหลีจัดเต็ม! ขน 10 บริษัทเกมบุก Thailand Game Show 2026 หาพาร์ทเนอร์ไทย-อาเซียน
สายเกมเมอร์และคนทำเกมเตรียมตัวเลย เพราะงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2026 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29–30 ตุลาคม 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รอบนี้มีไฮไลต์เด็ดคือพาวิลเลียน ‘Korea-Game Innovation Hub’ ที่สมาคมอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์และซอฟต์แวร์เกาหลี (KOSA) โดยคุณโจ จุนฮี ผู้อำนวยการ ร่วมกับ MEGAZONE Cloud โดยคุณอี จูวาน ผู้ก่อตั้ง ขนบริษัทเกมและเทคโนโลยีจากเกาหลีมาออกบูธถึง 10 แห่ง
บอกก่อนว่า 10 บริษัทที่มานี้ไม่ได้ทำเกมกันหมดนะ แต่จะแบ่งเป็น 4 กลุ่มที่ทำงานคนละส่วนกัน เป้าหมายหลักคือการหาโอกาสทางธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย และขยายความร่วมมือไปยังตลาดอาเซียน
ความปังยังไม่หมด เพราะก่อนเริ่มงานจริงในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ MEGAZONE Cloud จะจัดงาน ‘Mega Night’ ที่โรงแรม Carlton Hotel Bangkok ซึ่งเป็นงาน networking สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น เพื่อให้บริษัทจากเกาหลีได้มาจอยกับคนในวงการเกมไทย คุยเรื่องเทรนด์ตลาดและหาลู่ทางทำงานร่วมกัน
งานนี้ไม่ได้มาแค่โชว์แล้วกลับบ้าน เพราะหลังจากจบงาน KOSA และ MEGAZONE Cloud วางแผนจะช่วยประสานงานและติดตามเครือข่ายที่แต่ละบริษัทได้มา เพื่อผลักดันให้การพูดคุยในงานกลายเป็นการส่งออกและข้อตกลงทางธุรกิจได้จริง