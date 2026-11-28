วิน เมธวิน โชว์สกิลนักสืบ จับโป๊ะ หมาก ปริญ ในร้องข้ามกำแพง
รายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพง เมื่อคืนที่ผ่านมา ขนซุปตาร์แถวหน้ามาประชันเสียงร้องและสาดมุกฮาๆ กันแบบจัดเต็ม โดยคู่แรกเป็น อะตอม ชนกันต์ ที่ต้องมาเจอ ซีเค อินฟลูเอนเซอร์และนักธุรกิจหนุ่มชื่อดังหลังกำแพง ซึ่งถึงทั้งคู่จะเป็นเพื่อนสนิทกัน แต่ อะตอม คิดไม่ถึงว่าเพื่อนซี้จะบุกมาเซอร์ไพรส์จนทายผิดในที่สุด
ต่อด้วยคู่ที่สอง เต้ย จรินทร์พร ที่ต้องเผชิญหน้ากับ อองรี PROXIE นักร้องหนุ่มหล่อที่ เต้ย เคยเล่นเป็นนางเอก MV ให้ แต่ครั้งนี้ดันจำเสียงไม่ได้จนตอบผิดไปอย่างน่าเสียดาย
ไฮไลต์อยู่ที่คู่ที่ 3 เมื่อ วิน เมธวิน มาเจอกับพระเอกรุ่นพี่อย่าง หมาก ปริญ ที่มาร้องเพลง “ฝนตกไหม” ร่วมกัน แม้ว่า หมาก จะพยายามดัดเสียงและสับขาหลอกแค่ไหน แต่ วิน ก็ทำได้สมชื่อเพราะจับพิรุธได้แม่นยำ เนื่องจากเจ้าตัวชอบดูช่องยูทูปเกี่ยวกับบ้านของพี่ๆ ในวงการ และบ้านที่ชอบเป็นพิเศษคือบ้านของ หมาก-คิมเบอร์ลี่
วิน เล่าว่าตอนแรกมีตัวเลือกในใจ 2 คนคือ “พี่ณเดชน์” กับ “พี่หมาก” แต่พอถามเรื่องคอนเทนต์ยูทูป คนหลังกำแพงบอกว่าทำ ซึ่ง ณเดชน์ ไม่ได้ทำ และจุดตายที่ทำให้มั่นใจคือเสียงขำที่ วิน บอกว่า “เขาขำอร่อย!” เพราะดูยูทูปเขาบ่อย จนในที่สุด วิน ก็คว้าชัยชนะทายถูกสำเร็จ
ทางด้าน หมาก เผยว่าเคยเจอ วิน ในงานประกาศรางวัลและนั่งจ้องตากัน รวมถึงเคยคุยกับน้องที่บอกว่าดูยูทูปบ้านของเขาและกำลังจะทำบ้านของตัวเองด้วย พร้อมชมว่า “ปลื้มคุณอยู่ หล่อมากๆหุ่นดีด้วย กล้ามแน่นมาก ยินดีที่ได้มาเจอกัน” ส่วน วิน ก็บอกว่าติดตามซีรีส์และละครของ หมาก มาตั้งแต่เด็ก รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมาก พร้อมขอบคุณที่มาร้องเพลงร่วมกัน