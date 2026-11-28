เรือแล่นแรงมาก! ใบเฟิร์น หอบดอกไม้ฉลองอัลบั้มใหม่ ปอร์เช่ ชอตจับมือทำชาวเน็ตว้าวุ่น
กรี๊ดสิคะรออะไร! เมื่อผู้จัดการของ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก โพสต์ภาพความอบอุ่นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2026 ในขณะที่ใบเฟิร์นหอบช่อดอกไม้ช่อโตไปร่วมแสดงความยินดีกับ ปอร์เช่ ศิวกร ในงาน THE WORLD WITHIN : AN EXHIBITION ซึ่งเป็นงานเปิดตัวอัลบั้มของหนุ่มปอร์เช่ โดยทางผู้จัดการเขียนแคปชันว่า "Congratulations นะคับคนเก่ง"
แต่ที่ทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับโฟกัสจนตาแตกคือชอตที่ทั้งคู่จับมือและถือแขนกัน ซึ่งเป็นโมเมนต์ที่ทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ เพราะปกติหนุ่มปอร์เช่ไม่ค่อยจับมือสาว ๆ แบบนี้สักเท่าไหร่ งานนี้ถึงกับมีคนแซวว่ามีอะไรในกอไผ่หรือเปล่า เพราะเคมีของทั้งคู่เข้ากันสุด ๆ จนหลายคนขอสมัครเข้าด้อมและร่วมเชียร์ให้เรือลำนี้แล่นไปให้สุดทาง
ก่อนหน้านี้ใบเฟิร์นเพิ่งลงรูปคู่จากงาน #ELLEMENSTYLEAWARDS2026 ให้แฟนๆ ได้กรี๊ดกันไปหมาดๆ ยิ่งพอมีภาพล่าสุดจาก Instagram baifernbah ออกมาแบบนี้ ยิ่งทำให้ด้อม #เช่ใบ ฮ็อบกันไม่หยุดกับความเหมาะสมทั้งความสวยและความหล่อของคู่นี้
บอกเลยว่างานนี้ใครไม่ลงเรือคือพลาดมาก เพราะความน่ารักมันล้นเฟรมจนหยุดยิ้มไม่ได้จริงๆ แล้วสรุปว่าคู่นี้จะมีลุ้นไหม ต้องติดตามกันต่อไป