กลัฟ คณาวุฒิ เปิดโหมดโสดแบบปล่อยจอย ลั่นสเปกขอแค่ 'เป็นคนปกติ' ก็พอ
กลัฟ คณาวุฒิ นักแสดงหนุ่มที่ครองตัวโสดมานาน ออกมาพูดถึงเรื่องความรักแบบคนแฮปปี้ว่าไม่ได้รีบร้อนที่จะต้องมีใครหรือต้องออกไปตามหาคนคุย โดยอยากปล่อยให้ทุกอย่างไหลไปตามธรรมชาติและเป็นไปตามฟีลลิ่งมากกว่า ส่วนเรื่องความเหงาก็ไม่ต้องห่วง เพราะมีเพื่อนสแตนด์บายรอสายอยู่เพียบถึง 20-30 คน
ส่วนเรื่องสเปกที่หลายคนอยากรู้ เจ้าตัวบอกแบบสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า ขอแค่เป็นคนปกติ ใช้ชีวิตปกติ และทำตัวปกติก็พอแล้ว ไม่ได้ต้องการอะไรที่ซับซ้อนไปกว่านี้
ความภูมิใจกับบ้านหลังใหม่ที่สร้างเพื่อครอบครัว
นอกจากเรื่องหัวใจแล้ว กลัฟยังอัปเดตเรื่องบ้านที่ตอนนี้คืบหน้าไปกว่า 90% ซึ่งสามารถเข้าไปอาศัยหรือนอนพักผ่อนได้แล้ว แม้ว่าระบบอำนวยความสะดวกบางอย่างจะยังไม่สมบูรณ์จนสามารถอยู่ถาวรได้ แต่เจ้าตัวก็รู้สึกตื่นเต้นมาก และไบรท์เพื่อนของเขาก็บอกว่าพอมีบ้านจะรู้สึกมั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งกลัฟบอกว่าเป็นอย่างนั้นจริง ทำให้ก้าวข้ามไปอีกสเต็ปและได้ใช้ชีวิตที่เป็นของตัวเองจริงๆ
บ้านหลังนี้ไม่ได้สร้างเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่ยังทำห้องไว้ให้คุณพ่อและคุณแม่ที่จะแวะมานอนเมื่อไหร่ก็ได้ ส่วนคนที่อยู่ด้วยตอนนี้มีพ่อ แม่ พี่สาว อาซาร์ ก็องเต้ และอาจมีคุณป้า กลัฟยอมรับว่ารู้สึกฟูลฟีลและหายเหนื่อย เพราะไม่คิดว่าเด็กเตะบอลธรรมดาคนหนึ่งจะสามารถสร้างบ้านให้ตัวเองและทำให้พ่อแม่ได้ตามที่ท่านอยากได้
สำหรับแผนการมีสนามฟุตบอลในบ้านที่เคยตั้งใจไว้ ตอนนี้ต้องพักไว้ก่อน เนื่องจากสัดส่วนพื้นที่ที่งอกออกมาทำให้สนามที่จะสร้างไม่ได้ขนาดมาตรฐาน จึงตัดสินใจรอจนกว่าจะมีพื้นที่มากกว่านี้เพื่อให้ได้ไซซ์มาตรฐานจริงๆ แม้ว่าปัจจุบันหลังบ้านจะข้ามคลองไปก็ถึงสนามฟุตบอลแล้ว แต่ความฝันคือการมีสนามของตัวเองที่ตื่นมาก็เตะได้เลยโดยไม่ต้องโทรจอง
งานปาร์ตี้วันเกิดและสุขภาพในวัย 29
ในส่วนของกิจกรรมเพื่อแฟนคลับ กลัฟเตรียมจัดคอนเสิร์ตวันเกิดซึ่งทำมาเกือบ 10 ปีแล้วตั้งแต่เริ่มทำงาน เพื่อให้แฟนๆ ได้กลับมาเจอกันในปีละครั้ง โดยปีนี้จะปรับรูปแบบให้ชิลขึ้นเหมือนนั่งเล่นในร้านเหล้า ไม่ได้จัดเต็มรูปแบบเหมือนปีก่อนๆ ส่วนกิจกรรมพิเศษอย่างการเตะบอลกับเพื่อนสมัยมัธยมและเพื่อนร่วมวงการดาราก็ยังมีอยู่ ซึ่งกลัฟนิยามว่าเป็นงานรวมญาติ
อย่างไรก็ตาม ในวัย 29 ปี กลัฟเริ่มรู้สึกว่าร่างกายฟื้นฟูได้ช้าลง โดยเฉพาะอาการปวดหลังและอาการเมื่อยที่เริ่มเป็นมาตั้งแต่อายุ 25-26 ปี ซึ่งเจ้าตัววิเคราะห์ว่าเกิดจากการใช้ร่างกายหนักมาตั้งแต่เด็ก ทั้งการเตะบอลและเล่นกีฬาในช่วงมัธยม ตอนนี้จึงให้ความสำคัญกับการพักผ่อนเป็นอันดับหนึ่งและพยายามนอนให้ได้เยอะที่สุดในทุกช่วงที่มีเวลาว่าง
สำหรับเรื่องการทำงาน ช่วงนี้ไม่มีคิวถ่ายซีรีส์หรือละคร แต่มีงานอีเวนต์กลับมาเยอะ จึงเลือกพักที่คอนโดในเมืองไปก่อน ส่วนบ้านหลังใหม่นั้นมีกำหนดการบางอย่างที่พูดได้คือช่วงหลังคอนเสิร์ตประมาณวันที่ 8 ธันวาคม
ปิดท้ายด้วยความเป็นแฟนบอลตัวยง เมื่อถูกถามว่าถ้าเป็นโค้ชอยากซื้อนักเตะคนไหนเข้าทีม กลัฟเลือก อเล็กซ์ สก็อตต์ จากบอร์นมัธ เพราะมองว่าเป็นตำแหน่งที่เชลซีขาดอยู่ในตอนนี้