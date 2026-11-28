ฮโยมิน T-ara ทำทริปอิตาลีลุกเป็นไฟ สาดบิกินี่ตัวจิ๋วแย่งซีนวิวหลักล้าน
ทริปพักผ่อนที่อิตาลีครั้งนี้บอกเลยว่าร้อนแรงมาก เพราะ ฮโยมิน แห่งวง T-ara ลงภาพในอินสตาแกรมขณะแช่น้ำในสระด้วยชุดบิกินี่ตัวจิ๋ว ซึ่งเป็นมุมแซ่บๆ ที่นานๆ ทีแฟนคลับจะได้เห็นกันสักครั้ง
ถึงแม้ฉากหลังจะเป็นวิวภูเขาที่สวยระดับหลักล้าน แต่ขอพูดตรงๆ ว่าไม่ได้เข้าตาชาวเน็ตเท่าไหร่ เพราะทุกคนโฟกัสไปที่งานหุ่นสุดเป๊ะของเธอจนแทบไม่ได้สนใจวิวข้างหลังเลยสักนิด คือถ้าจะแซ่บขนาดนี้ วิวสวยแค่ไหนก็กลายเป็นตัวประกอบไปเลยจ้า
งานนี้ให้กี่คะแนนดีกับความสับของแม่?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก