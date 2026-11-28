รีวิว Focker in-Law ศึกครอบครัวตัวแสบ: สูตรเดิมที่ยังเวิร์ก แต่ขออะไรใหม่กว่านี้หน่อยเถอะ!
ตระกูลฟ็อกเกอร์กลับมาแล้ว! กับหนังเรื่อง Focker in-Law ศึกครอบครัวตัวแสบ ภาคต่อล่าสุดจากชุด Meet the Parents ที่ห่างหายไปนานถึง 26 ปี โดยรอบนี้เป็นการปัดฝุ่นคอนเทนต์ดังในอดีตให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้ง ซึ่งเข้าฉายในไทยไปเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2026
สำหรับภาคนี้ เรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อ เฮนรี ลูกชายของเกร็กและแพม ฟ็อกเกอร์ ตัดสินใจจะลงหลักปักฐานกับ โอลิเวีย โจนส์ สาวมั่นสายเด็ดขาดที่เป็นที่ปรึกษาและนักเจรจาต่อรองระดับแนวหน้าของซีอีโอทั่วประเทศ ซึ่งนิสัยต่างกับเฮนรีแบบคนละขั้ว แถมการเจอกันครั้งแรกกับครอบครัวฟ็อกเกอร์ยังสร้างความประทับใจได้ย่ำแย่สุดขีด จนทำให้เกร็กถึงกับกังวลใจกับตัวเลือกของลูกชาย
เมื่อกูรูตัวจริงลงมากำกับเอง
ความน่าสนใจของภาคนี้คือการได้ จอห์น แฮมเบิร์ก ที่อยู่กับเฟรนไชส์นี้มาตั้งแต่ภาคแรกในปี 2000 และเป็นคนปั้นจักรวาลนี้มาตลอดทุกภาค กลับมาทำหน้าที่เป็นผู้กำกับครั้งแรก พร้อมควบตำแหน่งคนเขียนบทเพียงผู้เดียว ทำให้เขามีอิสระเต็มที่ในการเล่าเรื่อง
ต้องยอมรับว่าการที่เขามีความรู้ในจักรวาลฟ็อกเกอร์ลึกที่สุด ทำให้โทนและบรรยากาศของหนังออกมาเหมือนงานรวมญาติที่น่าคิดถึง และสามารถเซอร์วิสแฟนหนังรุ่นเก่าได้ตรงจุด รู้ว่าคนดูอยากเห็นอะไร ทำให้ภาพรวมของภาคนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง
ความคลาสสิกหรือแค่การรีไซเคิล?
แต่ถ้าพูดกันตรงๆ คือทุกอย่างมัน 'เหมือนเดิม' เกินไป ทั้งพล็อตและโครงสร้างหนังตั้งแต่ฉากแรกจนถึงฉากสุดท้ายดำเนินตามสูตรเดิมเป๊ะๆ ราวกับนำบทจาก 26 ปีที่แล้วมารียูสใหม่ แม้ตัวละครจะแก่ลงตามกาลเวลาซึ่งเป็นพัฒนาการที่ชัดเจนเพียงอย่างเดียว แต่ในแง่การทรีตเมนต์บทคือไม่มีอะไรใหม่เลย
ในมุมของภาพยนตร์อาจจะดูไม่น่าประทับใจที่ไม่มีการพัฒนา แต่ถ้ามองในมุมความบันเทิงเพื่อแฟนคลับ บอกเลยว่ายังเวิร์กอยู่ เพราะสูตรเดิมนี้ยังคงเสน่ห์และตอบโจทย์คนดูได้ดี ส่วนงานสร้างก็ไม่มีอะไรหวือหวา ใช้การถ่ายทำในสตูดิโอ โทนภาพและมุมกล้องเป็นแบบที่คุ้นเคย โดยมีเพลงประกอบจาก ธีโอดอร์ ชาปิโร และงานโปรดักชันดีไซน์ที่กลมกล่อม แม้จะใช้งบสร้างสูงถึง 90 ล้านเหรียญก็ตาม
เคมีนักแสดงที่ยังจูนติด
ทีมนักแสดงชุดดั้งเดิมกลับมาแบบใจฟู โดยเฉพาะ โรเบิร์ต เดอ นีโร และ เบน สติลเลอร์ ที่ไม่ต้องจูนกันใหม่เลย เล่นได้ลื่นไหลและเข้าขากันสุดๆ พร้อมด้วยตัวช่วยอย่าง โอเว่น วิลสัน, ไบลธ์ แดนเนอร์ และ เทรี โปโล ที่ช่วยกระตุ้นความโหยหาของแฟนๆ ได้เป็นอย่างดี
ส่วนสมาชิกใหม่อย่าง อารีอานา กรานเด คือตัวแม่ที่มาช่วยประคองหนังให้เฉิดฉาย และสร้างเคมีที่โบ๊ะบ๊ะกับเบน สติลเลอร์ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ช่วยสร้างเสน่ห์ให้หนังมีสีสันขึ้นแม้บทจะซ้ำซาก นอกจากนี้ยังมี สกายเลอร์ จีซอนโด, บีนี่ เฟลด์สไตน์ และ เอกวาโด ฟรันโก ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มให้เรื่องราวสมบูรณ์ขึ้น
สรุปคะแนนให้ภาพรวม 6.7, การเล่าเรื่อง 6.8, การแสดง 7.4, การกำกับ 6.8, เทคนิคงานสร้าง 6.7 และบทภาพยนตร์ 6.1 ซึ่งถือว่าเป็นหนังครอบครัวที่สร้างความบันเทิงได้ตามมาตรฐานเดิมเป๊ะๆ
ถ้าชอบความเก๋าแบบไม่ต้องลุ้นอะไรมาก ภาคนี้คือคำตอบ แต่ถ้าหวังจะเห็นอะไรว้าวๆ อาจจะต้องทำใจหน่อยนะ