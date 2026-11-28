เป๊ก ผลิตโชค มอบรอยยิ้มให้น้องๆ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
เป็นอีกหนึ่งวันแห่งรอยยิ้มของนักร้องหนุ่ม เป๊ก ผลิตโชค ที่ได้เดินทางไปเยี่ยมน้องๆ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมร่วมทำกิจกรรมวาดภาพระบายสี ซึ่งถือเป็นการส่งท้ายปีที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นหัวใจ
การมาเยือนครั้งนี้ เป๊ก ไม่ได้นำแค่อาหารมื้ออร่อยมามอบให้เท่านั้น แต่เขายังได้ร่วมทำกิจกรรมกับทุกคน โดยร่วมกันเพนต์และตกแต่งกระเป๋าผ้าลายพิคกี้ ไปพร้อมๆ กับน้องๆ ซึ่งเด็กๆ แต่ละคนต่างใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในผลงานสุดน่ารักของตัวเองอย่างเต็มที่ ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน เป็นกันเอง และเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น
สิ่งที่ทำให้การพบกันครั้งนี้พิเศษยิ่งขึ้นไปอีกคือความทรงจำที่พวกเขามีร่วมกัน เพราะน้องๆ จากโรงเรียนแห่งนี้เคยได้ขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตของ เป๊ก รวมถึงเคยร่วมถ่ายทอดเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอเพลง «นี่แหละความรัก (This is Love)» ซึ่งนำภาษามือมาใช้สื่อความหมายของบทเพลง การพบกันในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการมาทำกิจกรรมการกุศล แต่ยังเป็นโอกาสที่ได้กลับมาใช้เวลาร่วมกันอีกครั้ง
นับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่น่ารัก ซึ่งเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันที่มีความหมาย และสะท้อนให้เห็นถึงมุมที่แสนอบอุ่นของ เป๊ก ผลิตโชค ที่พร้อมจะแบ่งปันความสุขให้กับผู้คนรอบข้างอยู่เสมอ