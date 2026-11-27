เตรียมหูเคลือบทอง! The Voice Thailand 2026 ลุยรอบ Battle สัปดาห์ที่ 2 ใครจะอยู่ใครจะไป
เดือดไม่หยุดจริงๆ สำหรับ The Voice Thailand 2026 ที่ตอนนี้เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่ 2 ของรอบ Battle แล้ว บอกเลยว่างานนี้ไม่มีคำว่าพี่น้อง เพราะทุกคนต้องงัดศักยภาพและพลังเสียงออกมาประชันกันแบบสุดตัวเพื่อพิสูจน์ตัวเองบนเวที
ที่น่าลุ้นกว่าคือฝั่งโค้ชทั้ง 4 ทีมที่ต้องปวดหัวกับโจทย์สุดหินในการตัดสินใจเลือกคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดให้ผ่านเข้ารอบ ความกดดันเลยพุ่งปรี๊ดทั้งคนร้องและคนเลือก ใครที่อยากรู้ว่าเสียงร้องของใครจะจึ้งจนเอาชนะใจโค้ชได้ ล็อคคิวไว้เลยวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18.00 น. ดูสดได้ทางแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW และ True4U ช่อง 24 หรือจะมาเก็บตกดูย้อนหลังที่แอป TrueVisions NOW ก็ได้เหมือนกัน
งานนี้ใครจะเป็นตัวตึงของแต่ละทีมกันนะ?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก