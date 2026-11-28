เตรียมตัวสู้ต่อ! ปุยนุ่น-บิ๊นท์ กลับมาใน ข่มขลัง 2 ภาค ข่มนาง พร้อมเจอตัวตึงคนใหม่
สิ้นสุดการรอคอย เพราะ ปุยนุ่น วรางค์ศิริ และ บิ๊นท์ สิรีธร คอนเฟิร์มกลับมารับบท หมวดภีม และ แม่ครูบุหลัน อีกครั้งในซีรีส์ ข่มขลัง 2 ภาค ข่มนาง หลังจากที่การประกบคู่กันครั้งแรกในภาคแรกทำให้ทั้งคู่ฮอตมีงานรุมมากมาย พร้อมประกาศแฟนมีต 10 ประเทศ
ความปังยังไม่หมด เพราะภาคนี้มีการเปิดตัวศัตรูคนใหม่ที่น่าเกรงขาม โดยได้ ทราย เจริญปุระ นักแสดงรุ่นพี่มากฝีมือมารับบท แม่ครูมินตรา ซึ่งจะเป็นคู่ปรับคนสำคัญของแม่ครูบุหลันในซีซันนี้ ภายในงาน WeTV Always More 2027 มีการปล่อย Official Pilot ของ ข่มขลัง 2 ภาค ข่มนาง
สำหรับเนื้อเรื่องจะเข้มข้นต่อเนื่องจากภาคแรก เมื่อเกิดคดีฆาตกรรมและการตายปริศนาของผู้มีวิชาอาคม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ สำนักวิปลาส ทำให้แม่ครูบุหลันและเหล่าศิษย์อาจารย์อินต้องรวมพลังกันต่อกรกับศาสตร์มืดที่หวนคืนมาเพื่อแย่งชิงวิชาอาคม
บอกเลยว่าใครที่รอคอยการกลับมาของคู่นี้เตรียมวอร์มนิ้วรอปั่นแฮชแท็กได้เลย เพราะเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอน