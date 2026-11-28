น้ำตาล พิจักขณา เตรียมวิวาห์ 2 จังหวัด ยอมรับเหนื่อยจัดเต็ม แต่แฮปปี้เพราะว่าที่เจ้าบ่าวตามใจสุดๆ
เข้าสู่โหมดนับถอยหลังวันวิวาห์อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ น้ำตาล พิจักขณา และหวานใจหนุ่ม ไผ่ พาทิศ หลังจากที่ทั้งคู่บ่มเพาะความรักกันมานานกว่า 15 ปี โดยล่าสุดสาวน้ำตาลได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าการเตรียมงานมงคลที่จะจัดขึ้นใน 2 แห่ง คือที่บ้านเกิดจังหวัดแพร่และที่กรุงเทพมหานคร
น้ำตาลยอมรับตรงๆ ว่าการจัดงานแต่งงานครั้งแรกในชีวิตนั้นเหนื่อยเอาเรื่อง เหมือนที่รุ่นพี่เคยเตือนไว้ไม่มีผิด เพราะต้องลุยเตรียมงานทั้ง 2 จังหวัดควบคู่กันไปในระยะเวลาที่ห่างกันเพียงไม่กี่เดือน โดยเฉพาะงานพิธีเช้าตามประเพณีล้านนาที่จังหวัดแพร่ ซึ่งจากเดิมที่ตั้งใจจะจัดแบบเล็กๆ เรียบง่าย แต่ตอนนี้สเกลงานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนต้องขยับขยายพื้นที่ เพื่อรองรับทั้งญาติผู้ใหญ่ แขกบ้านแขกเมือง รวมถึงพี่น้องในวงการบันเทิงที่ตั้งใจเดินทางไปร่วมผูกข้อมือแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น
นอกจากนี้ว่าที่เจ้าสาวยังเล่าติดตลกถึงความกังวลเล็กๆ ในการต้อนรับเพื่อนฝูงจากกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมการซุ้ยแก้มหรือการกอดหอมรับขวัญสุดอบอุ่นของผู้ใหญ่ทางเหนือ รวมไปถึงของดีเมืองแพร่ที่คุณพ่อเตรียมไว้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ต้อนรับแขกและพี่ๆ สื่อมวลชน จนเจ้าตัวแซวขำๆ ว่าภายในงานอาจต้องมีมาตรการริบมือถือส่วนเรื่องชุดเพื่อนเจ้าสาวก็จัดเต็มในธีมล้านนาแบบไม่มีใครยอมใคร จนเจ้าสาวแอบปวดหัวเบาๆ โดยมีคู่ซี้สายฮาอย่าง สไปร์ท และ แจ็คกี้ มารับหน้าที่พิธีกรสร้างสีสันภายในงาน
เมื่อถูกถามถึงว่าที่เจ้าบ่าวอย่าง พี่ไผ่ พาทิศ สาวน้ำตาลก็ชมไม่ขาดสายว่าน่ารักมาก ไม่มีปัญหาทะเลาะหรือ "ยุ้มหัว" กันเลยแม้แต่น้อย เพราะฝ่ายชายตามใจและยกสิทธิ์การตัดสินใจทุกอย่างให้เจ้าสาวทั้งหมด แถมยังมีกิมมิกน่ารักๆ ด้วยการตกลงกันว่าจะไม่เห็นชุดแต่งงานของกันและกันล่วงหน้า เพื่อเก็บไว้เป็นโมเมนต์เซอร์ไพรส์ในวันสำคัญ สมกับเส้นทางรักที่เคียงข้างกันมากว่าทศวรรษจริงๆ
เตรียมตัวรับความหวานแบบเบิ้ลสองจังหวัดได้เลย งานนี้ใครจะใส่ชุดล้านนาได้จึ้งกว่ากันนะ?